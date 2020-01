CES 2020 : Bello, un scanner de poche qui analyse votre graisse abdominale

À l’occasion de cette édition du CES, une startup américaine du nom d’Olive Healthcare a dévoilé un produit connecté tourné vers la santé. Baptisé Bello, ce minuscule appareil calcule la graisse que vous avez autour de la taille.

La santé au premier plan avec Bello

Si le poids est un indicateur de santé évident, cette donnée ne prend pas en compte la composition du corps. Par exemple, vous pouvez peser lourd et être en excellente santé dans le cas où ce poids vient des muscles, — qui sont plus lourds que la graisse. L’objectif de cet appareil certifié par la FDA est donc de vous donner une idée plus précise de votre graisse abdominale afin de vous donner des conseils pour faire réduire celle-ci, sachant qu’elle peut-être un autre indicateur de diabète ou de maladies cardiaques.

Pour utiliser le scanner Bello, il suffit de le poser au-dessus de son nombril pendant 3 secondes puis de faire de même en dessous. Sur 10, le score vous donne une idée de votre état de santé général. La jeune pousse fournit ensuite des conseils basés sur l’exercice et l’alimentation que vous pouvez suivre pour perdre de la graisse abdominale via une application dédiée. Cette dernière fournit un rapport plus détaillé chaque semaine.

La startup Olive Healthcare ajoute que son scanner Bello devient de plus en plus précis au fil des utilisations et qu’il peut prendre jusqu’à 120 mesures avant de ne plus avoir de batterie, sachant que l’objectif est de faire le test au quotidien.

Actuellement, Olive Healthcare réalise une campagne de financement via Indiegogo. Par la suite, le scanner Bello sera commercialisé au tarif de 379 dollars.

À plus long terme, la jeune pousse prévoit de développer un appareil similaire capable de détecter les cancers du sein en quelques secondes aussi.