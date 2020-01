CES 2020 : Withings ScanWatch, la montre qui détecte la fibrillation auriculaire et l’apnée du sommeil

Une nouvelle montre ScanWatch chez Withings

Il y a quelques semaines, nous vous proposions le test de la très réussie (mais pas très sexy) Withings Move ECG sur Presse-citron. Une montre capable de réaliser très rapidement un électrocardiogramme de son propriétaire, afin de transmettre le tout à un médecin par exemple. À l’occasion du CES 2020 de Las Vegas, Withings officialise un nouveau modèle : ScanWatch.

De nouveau, Withings souhaite permettre aux utilisateurs de prévenir les risques cardiovasculaires. Selon le constructeur : « développée avec des chercheurs, des cardiologues et des experts du sommeil, ScanWatch est la première montre au monde capable de détecter la fibrillation auriculaire, la plus répandue des arythmies cardiaques, de notifier l’utilisateur en cas de rythme cardiaque irrégulier et de dépister l’apnée du sommeil ».

Côté look, on retrouve ce côté montre analogique hybride si cher à Withings, avec des cadrans à aiguilles, mais aussi un petit écran PMOLED pour afficher diverses informations via une pression sur le bouton latéral. Proposée en version 38 et 42 mm, et déclinée en blanc ou en noir, la montre ScanWatch se pare de verre saphir et d’un cadran inox. Côté autonomie, Withings promet une utilisation qui peut aller jusqu’à 30 jours.

ECG et dépistage de l’apnée du sommeil

Ainsi, outre le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi de l’activité en continu et du sommeil, la nouvelle montre Withings ScanWatch permet l’enregistrement d’un ECG et la mesure de la saturation en oxygène dans le sang. Ces mesures sont permises par les électrodes positionnées sur la lunette et au dos de la montre ainsi que le capteur SPO2.

Selon Withings, l’apnée du sommeil touche plus de 1,5 million de personnes en France, et 8 apnéiques sur 10 ne sont jamais détectés. Une personne qui souffre d’apnée du sommeil aurait 5 fois plus de risques de développer une maladie coronarienne.

Bien sûr, toutes les données enregistrées par la montre ScanWatch sont ensuite transférées vers l’application Health Mate, disponible sur iOS et Android. La montre sera disponible durant le second trimestre 2020, à partir de 249,95 euros.