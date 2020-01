CES 2020 : ce masque antipollution est 50 fois plus efficace

Si vous habitez en ville, vous avez sûrement déjà vu des cyclistes ou des piétons avec un masque sur le visage. Avec les pics de pollution de plus en plus fréquents en zones urbaines, ce sont des cas fréquents. Cependant, ces masques ne sont pas tous très efficaces, l’entreprise Aō Air profite du CES pour présenter une alternative bien plus performante.

En effet, le masque Atmōs utilise de petits ventilateurs capables de créer une poche d’air. Ce processus permet de respirer de l’air en toute simplicité. Ce dispositif transparent passe au-dessus de votre nez et de votre bouche, pour passer juste en dessous de vos oreilles là où sont placés les capteurs chargés de mesurer votre respiration. À peine présenté à l’occasion du CES, ce masque est déjà disponible en précommande au prix de 350 dollars. Concernant la livraison, il faudra encore être patient puisque les premières commandes devraient être expédiées en juillet prochain.

Une première version prometteuse

Mikal Peveto, le représentant de Aō Air aux États-Unis, explique que ce masque a été conçu pour des personnes qui sont susceptibles de l’utiliser quotidiennement, donc des piétons ou des cyclistes aguerris. Contrairement aux masques habituels en tissu, ce dernier est un gros morceau de plastique de 256 grammes, agrémenté de de ventilateurs et plusieurs capteurs. Sur place, de nombreux visiteurs du CES ont trouvé ce dispositif assez lourd, en indiquant qu’il avait tendance à pincer le nez.

Évidemment, Mikal Peveto a évoqué les grandes villes d’Asie où les masques font l’unanimité à cause de la mauvaise qualité de l’air, toutefois, il reste ouvert aux critiques et a conscience que son innovation n’est pas encore assez pratique pour être utilisée quotidiennement. Il est tout de même important de préciser que malgré son poids et son design, ce masque est 50 fois plus performant qu’un masque normal.