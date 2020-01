CES 2020 : Dell réinvente la Switch et se concentre sur la mobilité

Présent lors du CES 2020, le constructeur américain Dell profite de l’événement pour présenter sa vision de l’avenir avec trois de ses concepts : UFO, Duo, et Ori. Dans un article posté sur le site officiel de la marque, on peut lire : « les PC deviendront plus intelligents, plus conscients de soi et de l’utilisateur. Les formes peuvent changer pour permettre de nouveaux modèles d’utilisation ; et comme la technologie continue d’évoluer, il en sera de même pour la façon dont nous la vivons ».

Quelles innovations pour Dell ?

Avec son concept UFO, Dell cherche à créer un PC gamer aussi puissant que ce que fait sa marque Alienware, cependant l’enjeu principal de ce projet est de rendre cet ordinateur complètement nomade, comme une sorte de Nintendo Switch super puissante. Le constructeur détaille : « Notre objectif est de créer un PC de jeu digne de la marque Alienware, dans un format portable que les joueurs pourraient utiliser pour jouer à leurs jeux PC AAA préférés, où qu’ils soient ».

D’après ce qu’a présenté Dell, il semblerait que l’UFO embarque un écran de 8 pouces d’une résolution de 1900 x 1200 px, avec un processeur Intel Core de 10e génération. Cette machine devrait également disposer d’une connectivité WiFi, Bluetooth, et Thunderbolt. Exactement comme la Switch, l’UFO pourra être utilisé de plusieurs façons, en détachant les manettes ou en une seule partie comme une console portable. La différence majeure tient dans le fait que cet ordinateur de poche pourra également être utilisé avec une souris et un clavier.

En ce qui concerne les concepts Duet et Ori, les deux sont focalisés sur la technologie pliable. Le Duet est une sorte d’ordinateur portable à deux écrans de 13,4 pouces, mais son utilisation se rapproche plus de celle d’une tablette. Dell décrit cet objet de cette façon : « bien qu’il puisse ressembler à un ordinateur portable ordinaire, le Concept Duet vous permettrait d’emporter un stylet et un deuxième écran tactile avec vous, où que vous soyez ».

Du côté du concept Ori, ce dernier ressemble davantage à ce qu’on a pu voir avec le Samsung Galaxy Fold. Cette tablette pliable est en fait un écran de 13 pouces une fois ouverte. Il offre les mêmes avantages que le concept Duet, sans la charnière au milieu de l’écran.