Nintendo pourrait dévoiler et sortir une Switch Pro 4K dès la fin d’année 2020

Cette année 2020 risque de beaucoup ressembler à l’année 2013 dans l’industrie du jeu vidéo. Une année assez riche et historique en termes de jeux comme The Last Of Us, Grand Theft Auto V ou encore BioShock Infinite pour 2013. The Last Of Us Part II, CyberPunk 2077 ou encore Final Fantasy VII Remake du côté de 2020.

Les deux années seront également semblables sur le point des consoles, puisqu’en 2013, Microsoft et Sony annonçaient leurs nouvelles consoles avec la Xbox One et la PS4. Pour une présentation des consoles lors de l’E3 et une sortie en fin d’année pour les fêtes de fin d’année. Cette année, le schéma devrait être similaire, si ce n’est que Microsoft a déjà présenté une première console en fin d’année lors des Game Awards avec la Xbox.

Mais il se pourrait bien que 2020 soit encore plus marquante si l’on en croit un analyste qui prédit (enfin) l’annonce et la sortie de la fameuse Nintendo Switch plus puissante permettant même de faire tourner nos jeux en 4K.

Nintendo aussi de la partie en 2020 ?

Selon Serkan Toto de Kantan Games, qui n’oublie pas de préciser dans les lignes de chez nos confrères de Games Industry qu’il fut le premier à parler d’une certaine Nintendo Switch Lite, Big N devrait faire parler de lui dans la course aux nouvelles consoles dès cette année 2020 avec l’annonce, mais aussi la présentation et la sortie d’une nouvelle version de sa Switch.

Il n’y a absolument aucun doute dans mon esprit que Nintendo lancera une « Switch Pro » en 2020, je pense à un prix de 399$. Plus précisément, je prédis la prise en charge de la 4K, des cartouches plus grandes et bien sûr des composants renforcés. Je pense également que l’appareil sera lancé après les vacances d’été pour contrer le déploiement de la PS5 et de la Xbox de nouvelle génération plus tard dans l’année – avec un jeu de vendeur.

Toujours selon Serkan Toto, la Switch « Pro » (nom provisoire) pourrait sortir à la même période que la Switch Lite (pour la rentrée de septembre 2020). Dans le but d’anticiper l’arrivée de la Xbox et de la PS5 qui sont toutes les deux prévues pour les fêtes de fin d’année. Donc sans doute pour novembre 2020.

L’analyste poursuit en annonçant que, selon lui, Microsoft et Nintendo poursuivrait leur collaboration, cependant, il ne voit pas le Project XCloud débarquer sur la console de Big N.

L’histoire d’amour entre Microsoft et Nintendo devrait se poursuivre, avec plus de gros jeux Xbox débarquant sur la Switch. Je suis cependant sceptique quant à l’arrivée de xCloud sur l’appareil Nintendo en 2020.