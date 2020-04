Ces astronomes découvrent la plus brillante des supernovae

Une équipe d’astronomes formée à partir de 4 grandes universités que sont Birmingham, Harvard, Northwestern, et l’Université d’Ohio, a découvert une supernova spéciale, qui a été baptisée SN2016aps.

L’équipe de scientifiques explique que cette supernova est deux fois plus brillante et déploie deux fois plus d’énergie que toutes les précédentes répertoriées. En avançant dans leurs recherches, les astronomes déclarent que cette supernova devrait également être bien plus grosse que la plupart de celles qui ont été découvertes jusqu’à présent.

SN2016aps pourrait être composée de deux étoiles massives qui auraient fusionné avant d’exploser. L’équipe affirme qu’un tel événement n’a jusqu’à présent existé qu’en théorie et n’a pas été confirmé par une quelconque observation. Matt Nicholl de l’Université de Birmingham qu’il existe deux facteurs primordiaux pour mesurer une supernova : l’énergie de l’explosion et la quantité d’énergie émise sous forme de rayonnement. Selon lui, le rayonnement ne représente que 1% ou moins de l’énergie totale d’une supernova. SN2016aps, elle, rayonne 5 fois plus. L’équipe affirme également que la supernova produit la plus grande quantité de lumière jamais vue pour une supernova.

Cette supernova a encore un détail qui l’a rend spéciale, elle semble se trouver au « milieu de nulle part » alors que la plupart des supernovae se trouvent dans des galaxies massives. SN2016aps était entre 50 et 100 fois plus grande que la masse du Soleil pendant son explosion qu’a pu admirer cette équipe d’astronomes pendant 2 ans. À titre de comparaison, une supernova classique fait l’équivalent de 8 à 15 masses solaires, SN2016aps est donc bien plus imposante.