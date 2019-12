Ces bébés génétiquement modifiés étaient vraiment une très mauvaise idée

Vous vous souvenez sans doute de la polémique. Il y a environ un an, un scientifique chinois a fait naître des bébés génétiquement modifiés. Une première mondiale pas vraiment mémorable puisque l’hôpital s’est écarté rapidement de l’affaire, le chercheur a suspendu ses essais et on ignore même en fait ce qu’il est devenu exactement aujourd’hui. Le même constat est d’ailleurs valable pour les bébés, dont le gouvernement chinois serait le seul à connaître le devenir. Mais, désormais, le document réalisé par le fameux He Jiankiu, a été publié en partie et surtout commenté par MIT Technology Review. Le résultat est très particulier.

Des bébés pas comme les autres

A l’époque, ce document n’a pas eu le droit à une publication, notamment parce qu’il a été refusé par plusieurs titres prestigieux. Son titre ? « Naissance de deux jumelles après l’édition du génome pour la résistance au VIH ».

Cette expérience est donc basée sur la méthode CRISPR, qui consiste en une découpe de l’ADN pour supprimer un gène, dans ce cas-là, le CCR5. C’est une de ses mutations (delta 32) qui peut protéger les individus du VIH.

Le résultat de l’analyse du doucement, c’est que les chercheurs ont pu produire des modifications similaires à la mutation CCR5 delta-32. Mais similaire ne veut pas dire identique. C’est là tout le biais de l’étude. Alors qu’il prétendait pouvoir immuniser les enfants à naître contre le VIH, aucune garantie réelle n’existe et les avantages réels sont en fait très incertains. Les chercheurs n’ont pas pu vérifier si l’immunité au VIH était acquise chez les deux bébés. L’ambition serait de réaliser ultérieurement des tests.

Par ailleurs, l’effet de la méthode CRISPR a un autre problème réel, la possibilité de provoquer d’autres modifications involontaires dans l’embryon. Celles-ci n’ont pas encore pu être étudiées. Bref, un grand saut dans l’inconnu.