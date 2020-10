Ces citoyens seront payés pour mieux comprendre les algorithmes de YouTube et Facebook

Quel rôle jouent les algorithmes de Facebook et YouTube dans la diffusion de la désinformation ? Cette question a été posée par de nombreux experts et chercheurs ces dernières années. Pour en savoir plus, The Markup, un média qui s’intéresse particulièrement aux géants de la Tech vient de lancer une initiative intéressante.

The Citizen Browser Project est un navigateur web personnalisé conçu pour étudier le fonctionnement des algorithmes des grands réseaux sociaux. L’idée est de comprendre comment ces derniers déterminent les informations qui parviennent à leurs utilisateurs et de voir quelles sont celles qui sont masquées ou au contraire mises en valeur. Le dispositif se limite dans un premier temps à Facebook et à YouTube.

Mozilla veut aussi comprendre le fonctionnement de YouTube

Pour réaliser ce projet d’envergure, The Markup va recruter 1200 Américains qui seront pour l’occasion rémunérés. L’idée est d’obtenir un panel représentatif de la population en fonction de l’âge, la race, le sexe, l’affiliation politique, ou encore le lieu de résidence. Les données seront recueillies en temps réel lors de leur navigation mais le média s’engage à supprimer toutes les informations personnelles identifiables qui seront récoltées.

Julia Angwin, rédactrice en chef de The Markup précise : « Les plateformes de réseaux sociaux dictent les informations que le public consomme avec des algorithmes dconçus pour maximiser les profits au détriment de la vérité et de la transparence. Le Citizen Browser Project est un puissant moyen de contrôle de la responsabilité de ce système qui peut percer la bulle des filtres et orienter le public vers un discours plus libre et démocratique. »

Il ne s’agit pas de la première initiative lancée à ce sujet. Nous vous parlions récemment de RegretsReporter, l’extension lancée par Mozilla. L’objectif est de collecter les « recommandations regrettables » que pourrait faire l’algorithme de YouTube pour mieux en saisir le fonctionnement. L’outil transmet les données à la fondation mais il est aussi possible d’envoyer directement un rapport lorsqu’une vidéo vous est recommandée.