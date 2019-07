Ces classiques de Disney qui méritent une adaptation en live-action

Ces dernières années, Disney a déjà mis l’action sur des remakes en live-action. Cendrillon, le Roi Lion ou encore le Livre de la Jungle. Mais ce n’est pas encore fini puisque plusieurs projets sont déjà en préparation. Petit tour d’horizon des personnages pour l’instant ignorés (à notre connaissance), mais qui méritent sans doute mieux.

Le Bossu de Notre-Dame

On rêve de voir une incarnation de Quasimodo et Esmeralda à l’écran. Plusieurs noms ont circulé en début d’année pour un casting éventuel, dont Josh Gad pour jouer Quasimodo ou Nikolaj Coster-Waldau, de Game of Thrones, pour le Capitaine Phoebus. Problème, côté tournage, l’incendie de Notre-Dame pourrait bien avoir compliqué les choses.

Pocahantas

C’est un des personnages de Disney qui a, parmi les premiers, permis de tourner un peu la page des princesses à tout prix chez Disney. Ce film permettrait aussi il faut le dire de s’attaquer aux problèmes de cohérence historique et de racisme qui étaient sous-jacents dans la première adaptation. Selon certaines sources, le projet serait actuellement à l’heure du simple concept, mais on a envie d’y croire…

Hercule

Hercule et Mégara ont eu le droit à un film en 1997 que l’on peut encore regarder aujourd’hui avec un brin de nostalgie. Il a aussi eu le droit à une série animée qui a des fans. Alors que l’ambiance générale est aux super-héros, difficile de ne pas voir en Hercule un quasi alter-ego de Thor chez Marvel. Pour l’instant, rien n’est prévu le concernant, Disney en est encore aux étapes initiales.

Atlantis, l’Empire perdu

On arrive là dans les oeuvres du 21e siècle de Disney. Le film avait déjà choisi à l’époque de faire l’impasse sur la comédie musicale pour proposer un vrai film d’aventure en animation. Malheureusement, il était peu ou prou passé inaperçu. Une transposition en live-action aurait le potentiel de toucher un large public et de rendre ses lettres de noblesse à l’histoire. Guillermo del Toro serait dans la short-list pour réaliser l’adaptation et Tom Holland (Spider-Man), sérieusement considéré pour le rôle principal.