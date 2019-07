Où en est Disney dans ses adaptations en live-action ?

On a déjà eu le droit à plusieurs remakes en live-action chez Disney. Le dernier en date ? Le Roi Lion. Une qualité vraiment toute relative mais un vrai succès dans les salles. Un film qui arrivait après Cendrillon ou encore le Livre de la Jungle. On regarde les films qui sont déjà en développement du côté de Disney.

Mulan

C’est sans doute l’un des projets les plus avancés à l’heure actuelle. On a même pu découvrir une bande-annonce récemment. Le résultat devrait toutefois être différent de l’original, avec un reboot aux allures de film de combat, très orienté sur la guerre, avec de longues batailles, des duels à l’épée et des arts martiaux. Surtout, selon certaines rumeurs, ce ne serait pas une comédie musicale. Mauvaise nouvelle, Mushu n’est pas au programme.

La Belle et le Clochard

Cela fait un moment que le projet es initié chez Disney, mais il n’est pas sûr que l’on ait le droit à une sortie dans les salles, puisqu’il est annoncé pour le lancement de la plateforme Disney+. Du côté des voix, on trouve Tessa Thompson et Justin Theroux pour les personnages principaux. Pour le voir en France, il faudra sans doute être patient;

Cruella

Cruella devrait avoir le droit à une nouvelle apparition chez Disney. Le projet est en développement depuis 2015 mais ne semble pas faire beaucoup de bruit. Il s’agirait d’une histoire aux origines du personnage de Disney. Emma Stone a déjà été castée en 2016 et Emma Thompson s’y est aussi jointe en mai. Date de sortie ? 2020.

Merlin l’Enchanteur

Là aussi, le remake est annoncé depuis longtemps (2015), aux prémices de la petite folie Disney pour le sujet. Pour l’instant, très peu d’informations sont disponibles, mais le shooting a commencé en 2018. Le film est prévu pour Disney+.

La Petite Sirène

C’est le film dont on a sans doute le plus parlé récemment alors que le casting de Halle Bailey, a fait polémique auprès d’une partie du grand public. Le début du tournage est prévu à l’horizon 2020, Harry Styles serait considéré pour le rôle du prince Eric.

dream come true… 🧜🏽‍♀️🌊 pic.twitter.com/sndjYUS6wO — chloe x halle (@chloexhalle) July 3, 2019