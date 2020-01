Ces lentilles de réalité augmentée pourraient bientôt être commercialisées

C’est une étape décisive dans le développement de la réalité augmentée (AR) qui est sur le point d’être franchie. La start-up californienne Mojo Vision est en train de travailler sur un modèle de lentilles de contact connectées utilisant ce type de technologie. Ce projet a été dévoilé au public à l’occasion du dernier CES de Las Vegas.

Encore des obstacles à franchir

Comme le soulignent de nombreux sites d’infos, on a l’impression d’entrer dans le domaine de la science-fiction avec ce modèle doté d’un mini-écran de 14 000 pixels/pouce intégré dans la lentille. Des capteurs de mouvements et des capteurs d’image sont également présents dans ce nouvel accessoire baptisé Mojo Lens. Ce dispositif est en mesure d’afficher des éléments en AR de manière très nette et permet à l’utilisateur de contrôler l’interface à la manière d’une Google Glass. La start-up promet même qu’il sera possible de voir dans le noir grâce aux lentilles.

Réussir à miniaturiser l’ensemble de ces éléments sur une si petite surface est une véritable prouesse que l’entreprise est parvenue à réaliser. Dans un premier temps, cette technologie est avant tout destinée aux malvoyants, mais la compagnie réfléchit actuellement à d’autres applications qui pourraient s’adresser au plus grand nombre.

Sur son site web, Mojo Vision présente tout l’intérêt de sa nouvelle innovation :

« Les casques AR d’aujourd’hui sont trop gênants pour être portés dans des situations sociales et professionnelles (…) C’est pourquoi Mojo a été le pionnier du concept de l’informatique invisible, un écran qui ne gêne jamais. »

Il reste cependant quelques obstacles à surmonter avant de parvenir à une commercialisation. Pour l’heure, la lentille est gérée via une connexion sans fil. L’idée serait de se passer de toute aide extérieure. Il faut en effet compter actuellement sur un pack qui fournit l’énergie nécessaire et les données à l’écran.

L’entreprise espère désormais obtenir l’autorisation de la Food and Drug Administration car les lentilles de contact sont classées parmi les dispositifs médicaux aux États-Unis. Malgré touts ces obstacles qui restent à franchir, on suivra avec attention la suite du développement de ces Mojo Lens qui pourraient bien révolutionner le marché de la réalité augmentée.