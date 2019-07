Ces manettes imaginées par Microsoft seraient parfaites pour xCloud

À l’instar de Google, qui lancera Stadia cette année, Microsoft a également un projet de cloud gaming dans les tuyaux. Son service est baptisé xCloud et à l’instar de celui de Google, celui-ci permettra de jouer à des jeux vidéo en streaming sur n’importe quel appareil, plutôt que d’être limité à une console Xbox ou à un PC de gamer.

Stadia n’a pas de console, mais en revanche, Google a développé une manette spéciale qui permettrait d’optimiser les performances, notamment grâce à une connexion directe de cette manette avec les data centers de la firme.

Et visiblement, il se pourrait que Microsoft prépare également une manette spéciale xCloud pour pouvoir jouer confortablement sur les smartphones et sur les tablettes.

Officiellement, Microsoft n’a encore rien dévoilé. Mais comme l’ont remarqué nos confrères de Windows Central, la firme de Redmond a déjà imaginé de nombreux prototypes, un peu inspirés des manettes de la Nintendo Switch, et a même déposé des brevets. « Le succès du Switch témoigne de la valeur du jeu mobile avec des contrôles physiques », lit-on dans l’un des travaux de recherche de Microsoft. Et s’il existe déjà des contrôleurs pour smartphones qui ressemblent à ceux de la Nintendo Switch, les chercheurs de la firme estiment que les mécanismes pour attacher les contrôleurs aux smartphones ou tablettes peuvent encore être améliorés.

Mais bien entendu, le fait que Microsoft travaille actuellement sur des contrôleurs pour mobiles ne signifie pas nécessairement qu’il transformera l’un de ses prototypes ou brevets en produit pour les clients de xCloud.

XCloud vs. Stadia : la guerre a commencé

D’autre part, la firme de Redmond cherche également à optimiser les jeux développés pour les consoles sur les écrans tactiles de smartphones ou de tablettes. Pour les développeurs, un outil appelé Touch Adaptation Kit permettra d’adapter les contrôles sur les jeux vidéo normalement conçus pour les consoles Xbox aux boutons virtuels sur les écrans tactiles avec très peu de travail à faire. Il y aura également une API pour optimiser l’affichage pour les écrans de smartphones.

Pour rappel, durant l’E3, Microsoft a annoncé que xCloud sera disponible au mois d’octobre et que ce service supportera tous les jeux pour Xbox One. Face à Stadia, XCloud aura donc l’avantage d’avoir un catalogue qui est déjà très riche. De plus, une fonctionnalité permettra aux propriétaires de consoles physiques d’utiliser celles-ci comme des serveurs personnels, afin de jouer pendant les déplacements.