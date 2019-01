CES Unveiled : la French Tech officialise ses (grandes) ambitions

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

En 2019, le CES sera placé sous le signe de la 5G, de l’intelligence artificielle, de l’automobile ou encore des écrans surdimensionnés. En attendant, le CES Unveiled a donné un avant-goût du salon à l’occasion d’un premier événement qui s’est tenu au Mandalay Bay, un hôtel situé à l’extrémité du Strip de Las Vegas.

Retour en vidéo sur le CES Unveiled

Le point d’orgue de la soirée a probablement été la publication des vainqueurs des prestigieux « CES 2019 Best of Innovation Awards » décernés par la société organisatrice du salon pour récompenser les efforts des sociétés les plus innovantes. Une fois n’est pas coutume, la French Tech a fait parler d’elle en remportant plusieurs trophées. Voici quelques entreprises qui ont rayonné à cette occasion :

Energysquare : Best of Innovation Awards dans la catégorie Smart Energy

L’Oréal : Best of Innovation Award dans la catégorie Wearable Tech

3dRudder : Prix de l’Innovation dans la catégorie Virtual Reality

Aladin : Prix de l’Innovation dans la catégorie Smart Home

B-Safe : Prix de l’Innovation dans la catégorie Wearable Tech

Withings : 2 Prix de l’Innovation dans la catégorie Wearable Tech

Withings et Netatmo dévoilent leurs nouveautés

Comme chaque année, Netatmo et Withings sont deux grandes pépites de la French Tech qui ont pris part au CES Unveiled de Las Vegas. Les deux entreprises en ont profité pour dévoiler leurs nouveaux produits qui seront exposés lors du salon, à partir du 8 janvier.

Alors qu’elle a rejoint les rangs du géant français Legrand en novembre dernier, Netatmo n’en a pas perdu son dynamisme et présente au CES une sonnette connectée avec enregistrement vidéo. Elle marche ainsi sur les plates bandes de ses rivales américaines Ring (racheté depuis par Amazon) et Nest (filiale de Google).

Contrairement à ces dernières, elle se félicite d’offrir du stockage en local (via une carte micro SD) qui est moins onéreux que les abonnements dans le cloud proposés par ses rivales. La sonnette de Netatmo sera par ailleurs la première dans sa catégorie à être compatible avec l’écosystème domotique HomeKit mis au point par Apple.

De son côté, Withings a fait le choix de capitaliser sur son savoir-faire dans l’horlogerie pour sortir une nouvelle gamme de montres analogiques, connectées et personnalisables. Ces montres colorées répondent au nom de « Move » et permettent de suivre aussi bien l’activité physique que le sommeil, avec une autonomie qui dépasse les 18 mois.

Une version plus sophistiquée intègre système pour « enregistrer un ECG immédiatement à l’apparition d’un symptôme, ce qui permet une prise en charge anticipée de la fibrillation auriculaire » explique Eric Carreel, le président de Withings.

Depuis que Withings s’est séparé de Nokia il y a quelques mois, le fleuron de la French Tech semble être plus actif que jamais. Renouant avec l’innovation, il en profite pour dévoiler un nouveau tensiomètre qui mesure la tension artérielle ainsi que le rythme cardiaque. Il fait aussi office de stéthoscope et d’électrocardiogramme, et son écran en LED facilite grandement la lecture des résultats.

Les jeunes pousses prometteuses

Un joystick pour les pieds pour le PlayStation VR

Comme nous l’annoncions un peu plus haut, les marseillais de chez 3dRudder ont remporté un prix de l’Innovation dans la catégorie Réalité Virtuelle pour un contrôleur gaming compatible avec le casque de réalité virtuelle de Sony, le PlayStation VR.

Celui-ci a la particularité de se contrôler avec les pieds, ce qui favorise les déplacements dans des environnements en réalité virtuelle et ce qui permet de se libérer les mains pour d’autres actions (tirer, sauter…). D’ores et déjà, ce sont plus d’une vingtaine de jeux avec le PlayStation VR (FPS, simulations de vol, exploration) qui sont compatibles avec la technologie des français. Le produit est déjà disponible à la précommande pour 119 €, avec les premières livraisons qui seront effectuées à partir du mois d’avril.

Energysquare et sa technologie de recharge par conduction

Alors qu’elle célébrera bientôt ses 5 ans, la jeune pousse parisienne Energysquare continue de faire parler d’elle en remportant un Best of Innovation Award dans la catégorie Smart Energy. Lors du CES Unveiled, elle a offert un bel aperçu de sa technologie de recharge par conduction électrique.

Pour recharger un appareil tel qu’un smartphone ou un ordinateur, il faudra le poser sur une surface adaptée et le relier au récepteur branché sur l’espace de recharge de l’appareil. Selon les propos du PDG de la société, Timothée Le Quesne, l’objectif est de convaincre des fabricants d’intégrer cette technologie directement dans leurs appareils moyennant des royalties sur chacune des ventes.

Un oreiller qui améliore la qualité du sommeil

Enfin, parmi les outsiders de la French Tech pendant le salon américain, on a aussi découvert Moona, une start-up française qui s’attaque aux troubles du sommeil. Cette jeune pousse a mis au point un oreiller qui veut améliorer la qualité du sommeil de ses utilisateurs grâce à un système de régulation de température. Après avoir mené une campagne avec succès sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter en 2017, elle compte livrer ses premiers exemplaires dès le deuxième trimestre de cette année.