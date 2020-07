C’est l’été ! Elon Musk met en vente des shorts Tesla

Elon Musk adore Twitter, que ce soit pour faire des blagues ou des annonces officielles. Il y a quelques jours, le CEO aux multiples casquettes a utilisé le réseau social pour d’une manière étonnante. Voyez par vous-même :

Tesla will make fabulous short shorts in radiant red satin with gold trim

Le terme « shorts » ne fait pas obligatoirement référence au vêtement, il rapporte également aux personnes qui vendent des actions à découvert en pariant sur leur baisse. Toutefois, l’action TSLA ne cesse de grimper, d’où ce tweet d’Elon Musk qui se moque des boursicoteurs.

Ce tweet a largement fait réagir, mais alors que tout le monde l’a pris sur le ton de la rigolade, Elon Musk lui était très sérieux et a mis à exécution cette déclaration. Désormais, vous pouvez trouver sur le shop Tesla des shorts en satin rouge avec une bordure dorée pour la modique somme de 69,420 dollars.

Pour ne pas avoir arrondi ce prix ? C’est tout simplement un symbole qui renvoie aux 420 dollars proposés par Elon Musk pour racheter ses actions et sortir Tesla de la bourse de New York.

Elon Musk est friand de ce genre de plaisanteries et compte même envoyer un de ces shorts à la SEC avec qui il a eu quelques conflits dans le passé.

Rappelez-vous lorsque Elon Musk s’était lancé le pari de vendre 50 000 casquettes arborant le logo The Boring Company. Cet objectif servait à prendre la température des fans de l’homme d’affaires quant à la commercialisation d’un lance-flamme The Boring Company. Si les 50 000 casquettes étaient vendues, Elon Musk lancerait alors la production d’un lance-flamme.

Sans surprise, les 50 000 casquettes se sont écoulées comme des petits pains, si bien que les premières commandes de lance-flamme ont pu commencer. À l’époque, la célèbre créatrice de contenu iJustine a pu s’offrir un exemplaire et l’essayer. En tout, c’est plus de 20 000 lance-flammes qui ont été vendus.

I see why they tell you not to use flamethrowers indoors…. 🔥🚒 @BoringCompany@iPhonedo @NickNicotera pic.twitter.com/bPC6OHx8Eg

— iJustine (@ijustine) June 10, 2018