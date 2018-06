Le lance-flamme d’Elon Musk est disponible (mais ne l’achetez pas)

The Boring Company, une société d’Elon Musk, vient de livrer ses premiers « pas un lance-flammes » à une centaine de personnes. Une Youtubeuse a déjà mis le feu à son gazon artificiel en essayant de griller un steak…

En décembre 2017, Elon Musk l’avait promis, c’était l’un de ses nombreux projets fous avec son entreprise The Boring Company : il développait un lance-flamme. Comme souvent, l’annonce avait eu un effet buzz, et pourtant l’homme était à prendre au sérieux, puisque les premiers exemplaires furent rapidement distribués.

Pour commercialiser son lance-flamme, Elon Musk s’était lancé le pari de parvenir à vendre 50 000 casquettes portant le logo de The Boring Company. Il semblerait que l’objectif ait été atteint, puisque l’entreprise tient promesse et livre ses premiers lance-flammes. Au total, ce ne sont pas moins de 20 000 commandes qui ont été enregistrées en janvier dernier, et une centaine de personnes les ont reçu dès ce week-end.

Petite ruse pour parvenir à les livrer et contourner les législations internationale, les appareils ont été rebaptisés « pas un lance-flammes » …

Si pour le moment aucun incident grave n’est à déclarer, il y a de fortes chances que cela se produise au cours des semaines à venir. Il y a tout de même le cas d’une YouTubeuse (Justine Ezarik / iJustine) qui a mis le feu à son gazon artificiel en tentant de cuisiner du steak et du pop-corn à l’aide de son lance-flamme dans son jardin.

The Boring Company a tenu à rappeler qu’elle ne pouvait en aucun cas être tenue responsable des dommages causés par l’utilisation de son produit. Même Elon Musk a fait une petit piqure de rappel sur son compte Twitter.

Terms & conditions for “Not-a-Flamethrower” Please use as directed to avoid unintentionally burning things down. For simple & concise instructions, we drew upon wisdom in great Dr Seuss book “Green Eggs and Ham”. #ThrowFlamesResponsibly pic.twitter.com/kgj8W8EOLJ — Elon Musk (@elonmusk) 9 juin 2018

Si l’envie vous venait d’en commander un pour accélérer la cuisson de vos saucisses sur le barbecue ou pour dissuader votre voisin ou votre belle-mère de vous importuner, on préfère tout de même vous rappeler (ou indiquer) que les lance-flammes font partie des armes de guerre sur le territoire français. Par conséquent, sa détention civile est fortement interdite et peut vous faire encourir une peine cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. De toute façon, après en avoir vendu 20.000, la site a fermé les commandes.



Source