Red Dead Redemption II, le jeu de l’année 2018 arrive sur PC et Google Stadia !

Si vous êtes un joueur qui suit de près ou de loin l’actualité du jeu vidéo, vous n’êtes sans doute pas passé à côté de l’événement de l’année 2018. Le grand retour de Rockstar Games après cinq ans sans sortir de nouveaux jeux ! Le studio derrière des hits comme les fameux GTA et le dernier Grand Theft Auto V, mais aussi Max Payne, Midnight club et la série de western Red Dead Redemption.

C’est donc le 26 octobre 2018 que Red Dead Redemption II était lancé sur PS4 et Xbox One et le jeu fut en seulement deux mois, le jeu le plus vendu et le mieux noté de l’année 2018 dans le monde. Seuls les joueurs PC étaient un peu déçus de voir qu’ils étaient mis de côté. Mais que les joueurs PC se rassurent, les choses vont (très) bientôt changer !

Red Dead Redemption II sur PC le 5 novembre 2019

C’est sans prévenir que Rockstar Games a annoncé ce week-end l’arrivée de Red Dead Redemption II sur PC le 5 novembre prochain, soit dans tout juste un mois. C’est via un communiqué de presse officiel que la firme vient de l’annoncer. En plus de séries d’améliorations graphiques et techniques sur PC pour favoriser toujours plus l’immersion du joueur. Vous pourrez également profiter de nouvelles missions de chasse à la prime, de nouveaux repaires de bandits, de nouvelles armes, et bien plus encore.

Rockstar rappelle qu’il s’agit du tout premier Red Dead Redemption à arriver sur PC. En effet, les deux premiers opus (Red Dead Revolver en 2004 et Red Dead Redemption en 2010) étaient restés sur console à l’époque. Tout simplement, car Rockstar San Diego (le studio qui est à l’origine de la licence Red Dead) était un studio uniquement console qui ne développait pas sur PC. Fort heureusement, depuis 2012, Rockstar a harmonisé ses studios qui travaillent tous ensemble et non chacun sur une licence. Cela rend ainsi possible l’arrivée de Red Dead Redemption II sur PC !

Red Dead Online sera également de la partie avec tout le contenu qui fut ajouté sur PS4 et Xbox One à ce jour. L’ouverture des précommandes est prévue pour le 9 octobre. Et disponible exclusivement sur le Rockstar Games Launcher jusqu’au 22 octobre. Red Dead Redemption II sera ensuite disponible en précommande via la boutique Epic Games, Green Man Gaming, Humble Store, GameStop et d’autres plateformes numériques à partir du 23 octobre.

Pour toutes les personnes qui précommanderont le jeu sur le Rockstar Launcher entre le 9 et le 22 octobre, vous aurez plusieurs avantages comme deux jeux offerts parmi :

GTA III

GTA Vice City

GTA San Andreas

Bully

L.A. Noire

Max Payne 3

Ainsi que des bonus pour RDR II à savoir la possibilité de passer gratuitement à l’édition supérieure de Red Dead Redemption 2, et de bénéficier de 20$ de réduction sur l’Édition Spéciale et l’Édition Ultime. Ainsi que :

Le kit de survie du hors-la-loi pour le mode Histoire.

Le cheval de guerre pour le mode Histoire.

Une carte au trésor pour le mode Histoire.

Des dollars bonus pour le mode Histoire.

50 lingots d’or pour Red Dead Online.

RDR II sur Google Stadia en novembre

C’est dans la même communiqué que Rockstar Games annonce que Red Dead Redemption II fera également partie des jeux de lancement de la plateforme Google Stadia plus tard au mois de novembre 2019. Pour le moment, pas d’autres informations. Nous ne savons pas non plus si le nouveau contenu arrivera sur les consoles PS4 et Xbox One ou non.