C’est officiel, la PlayStation 5 sera lancée pour les fêtes de fin d’année 2020

C’est dans un communiqué de presse qui vient juste d’être mis en ligne que Sony annonce que la PlayStation 5 (qui sera donc son nom officiel) sera lancée pour les fêtes de fin d’année 2020 ! C’est directement Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, qui vient d’annoncer lui-même dans ce communiqué officiel la sortie de la nouvelle console.

La PlayStation 5 arrive pour Noël 2020

En avril dernier, c’est via un simple tweet que Sony annonçait sa nouvelle console « next-gen » avec les premiers détails. Dès cet instant, PlayStation allait donner de légers détails au compte-gouttes au fil des semaines, toujours en parlant de la « PlayStation Next-Gen » nous laissant penser qu’il ne s’agirait peut-être pas de la PS5. Comme on vous l’expliquait dans notre dossier en juillet dernier.

Finalement, c’est aujourd’hui que Sony utilise pour la première fois le terme « PlayStation 5 ». Et par cette action, la firme nippone confirme le nom de la console. Ainsi que sa date de sortie qui est fixée pour les fêtes de fin d’année 2020. Aucune date plus précise pour le moment, mais nous pouvons d’ores et déjà surveiller les mois d’octobre, novembre et décembre 2020 !

Le Ray Tracing sera donc au programme de cette nouvelle console c’est bien officiel. Pour rappel, cette technologie permet un rendu plus réaliste et en temps réel de la lumière, des ombres et de la réflexion. Chose impossible sur les consoles jusqu’à maintenant et dont l’utilisation sera désormais possible sur PlayStation 5. Et cela grâce à la présence d’un GPU de AMD (génération NAVI).

Le disque dur SSD est une nouvelle fois confirmé, mais nous ne connaissons toujours pas sa taille. Quoi qu’il en soit, le SSD permettra aux développeurs de concevoir des mondes plus vastes et plus détaillés. Cette technologie permettra aussi de réduire la taille des jeux et des patchs. En plus de raccourcir les temps de chargements des jeux.

Une nouvelle manette pour bouleverser notre façon de jouer ?

Sony en profite pour donner également les premières informations au sujet de la nouvelle manette. Là encore, aucune information sur le nom, même s’il est logique que le nom « DualShock 5 » soit choisi pour accompagner cette PlayStation 5. Quoi qu’il en soit, l’un des objectifs de Sony pour cette nouvelle génération est d’approfondir « le sentiment d’immersion lorsque vous jouez à des jeux ». Ainsi, la nouvelle manette va ré-imaginer comment le sens du toucher peut améliorer cette immersion.

Ainsi, la prochaine manette proposera deux nouvelles technologies. La première sera l’utilisation d’une technologie haptique qui remplacera les vibrations traditionnelles. L’autre sera la gestion par les développeurs des gâchettes « L2 » et « R2 » permettant de programmer la résistance de ces gâchettes en fonction des actions du joueur.

La nouvelle manette de la PlayStation 5 présente deux innovations importantes. La première consiste à réinventer la fonction de vibration traditionnelle, en adoptant la technologie haptique. En adoptant cette technologie, vous pourrez ressentir une plus grande variété de réactions qu’auparavant. Par exemple, le fait de sentir une voiture heurter un mur durant une course peut être très différent de celui de faire face à un adversaire dans le football. Vous pouvez même courir dans l’herbe et ressentir les sensations de marcher dans la boue. La deuxième innovation concerne l’évolution des boutons L2 et R2 appelés « déclencheurs adaptatifs ». Les développeurs seront en mesure de programmer la résistance de ces gâchettes en fonction des actions du joueur. Vous pourrez par exemple ressentir la sensation de serrer fortement un arc et d’accélérer avec un véhicule tout-terrain sur un terrain rocheux peut être reproduite plus fidèlement.