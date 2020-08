C’est officiel, la PS5 ne proposera pas de rétrocompatibilité PS1, PS2 et PS3

Depuis la présentation des caractéristiques techniques de la PS5 en mars 2020, lors de la Game Developers Conference, une question demeure autour de la prochaine console de Sony. La PlayStation 5 sera-t-elle rétrocompatible avec l’ensemble de l’univers PlayStation ? C’est à dire avec les jeux PSOne, PS2, PS3 et PS4 ?

Lors de la conférence «Road to PS5», Mark Cerny (l’architecte de la PS5) n’a pas été vraiment transparent parlant uniquement de certains jeux PS4. Devant les nombreux retours pas très positifs de la part des joueurs et de la presse, Sony a clarifié les choses en déclarant que les 4000 jeux les plus populaires sur PS4 fonctionneront sur PS5.

Cependant, la firme nippone restait toujours silencieuse et même mystérieuse autour de la compatibilité des jeux PS1 à PS3. Aujourd’hui, c’est Ubisoft qui semble nous donner la réponse officielle.

PS5 : Des milliers de jeux PS4 et PS5 uniquement

Habitué aux nombreux leaks autour de ses jeux, Ubisoft a voulu innover un peu cette fois en faisant leaker une information relativement importante pour la PS5. C’est sur son support pour répondre aux questions des consommateurs que l’éditeur français a répondu à un joueur qui voulait savoir comment aller fonctionner la mise à niveaux des jeux PS4 sur PS5. Dans sa réponse, Ubisoft précise noir sur blanc que la PS5 ne permettrait pas la rétrocompatibilité des jeux PS1, PS2 et PS3.

Dans cette réponse sur son site officiel, Ubisoft précise que la rétrocompatibilité sera disponible pour les jeux sur PlayStation 4, mais que cette fonctionnalité ne sera pas possible pour les jeux PS3, PS2 et PS1. Depuis, ces deux lignes ont été supprimées de la page en question, laissant bel et bien penser qu’Ubisoft ne devait pas indiquer ce petit détail maintenant.

Il ne reste plus qu’à patienter désormais quelques jours pour avoir une réponse de la part de Sony. Selon les dernières rumeurs, une nouvelle prise de parole serait au programme début septembre du côté de la PS5. La véritable question est de savoir si la rétrocompatibilité PS1 à PS3 est-elle vraiment utile et demandée par les joueurs ?

La rétrocompatibilité des jeux PS4 semble indispensable pour pouvoir profiter de nos jeux actuels au lancement de la nouvelle console en attendant les jeux next-gen. Mais est-ce que de nombreux joueurs utilisent régulièrement cette fonctionnalité ?

Du côté adverse, Microsoft avait dès le début d’année 2020 annoncé une rétrocompatibilité totale de tout l’univers Xbox (de la première Xbox, en passant par la Xbox 360 et la Xbox One). La firme est rapidement revenue sur ses paroles en annonçant que tous les jeux Xbox One seraient rétrocompatibles (excepté les jeux Kinect), et que des milliers de jeux Xbox et Xbox 360 seront accessibles.