PS5 : de mystérieuses vidéos de PlayStation semblent confirmer la date de présentation

Voilà quelques jours déjà que nous vous conseillons de vous tenir prêt pour une rentrée assez mouvementée dans l’industrie du jeu vidéo avec une communication autour de la next-gen qui risque de grandement s’accélérer. Lors de notre dernier édito, on pouvait constater que Microsoft et Sony n’étaient pas vraiment en retard sur le plan des annonces autour de la PS5 et de la Xbox Series X, mais que tout cela allait sans doute passer à la vitesse supérieure dès le mois de septembre.

Il faut dire qu’une nouvelle prise de parole était officiellement au programme du côté de chez Microsoft en août, avant d’être annulée suite au report d’Halo Infinite. Du côté de Sony, rien d’officiel, mais de nouveaux journalistes américains semblaient d’accord sur le fait que Sony avait bien un temps de communication prévu pour fin août. Un moment qui aurait été décalé suite à l’annulation de la conférence Xbox.

Ne désespérez pas pour autant, car Sony pourrait très vite refaire parler de sa PlayStation 5. Un événement serait prévu pour la première partie du mois de septembre !

PS5 : l’événement d’août décalé au 9 septembre ?

Après un premier temps de communication le 18 mars 2020 lors de la Game Developers Conference, pour dévoiler les caractéristiques techniques de la PS5, et après l’événement « The Futur of Gaming » le 11 juin 2020 pour dévoiler les premiers jeux de la PlayStation 5, le troisième événement de Sony serait prévu pour le 9 septembre 2020 avec au programme des informations sur la date de sortie, les prix, les jeux de lancements (et de nouveaux jeux pour 2021) et d’autres surprises comme la présentation de l’interface de la console.

C’est en tout cas ce qui semble indiquer une source anonyme sur les forums 4Chan. Alors oui, comme à chaque fois la prudence est forcément de rigueur avec ces forums où monsieur et madame tout le monde peuvent miraculeusement se retrouver dans la peau de véritables insiders.

Cependant, il faut savoir qu’un événement était à la base prévu pour août et qu’il ne serait pas étonnant que Sony ait pris la décision de repousser sa prise de parole suite à l’annulation des conférences Xbox. De plus, il semblerait que les différentes chaînes YouTube de la marque PlayStation commencent à se préparer avec de mystérieuses vidéos publiées en privés.

On peut voir en effet que la playlist « Regardez les bandes-annonces des jeux PS5 » dispose de 55 vidéos actuellement. Sur ces 55 vidéos, quatre sont placées en « mode privé ». Des vidéos qui n’étaient pas présentes il y a encore quelques jours. Ces vidéos-là pourraient-elles être des trailers de quatre nouveaux jeux qui seront dévoilés lors du prochain événement PS5 ? Il y a de grandes chances étant donné que Sony avait déjà indiqué que d’autres jeux seraient bientôt dévoilés.

Que ce soit le 9 septembre ou non, une chose est certaine, nous venons d’entrer dans le dernier sprint de la course next-gen. Les deux consoles devraient arriver pour novembre et nous devrions avoir de nombreuses informations très rapidement.