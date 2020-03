C’est officiel, Windows 10 a franchi la barre du milliard d’utilisateurs

Aujourd’hui, Windows 10 compte enfin plus d’un milliard d’utilisateurs actifs. Cela a été annoncé par Microsoft dans un billet de blog aujourd’hui. Ce nombre ne tient pas seulement compte des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, mais d’autres appareils sous Windows 10, comme les lunettes Hololens ou les consoles Xbox.

Cet objectif d’un milliard d’utilisateurs avait été fixé par Microsoft en 2015, lorsqu’il a lancé le système d’exploitation. D’ailleurs, celui-ci aurait dû être atteint plus tôt, mais la firme de Redmond a dû revoir ses ambitions à cause du flop de Windows 10 Mobile.

D’ailleurs, pour que le cap du milliard d’utilisateurs soit franchi, il a également fallu attendre que Microsoft mette fin à la prise en charge de Windows 7, ce qui a obligé les utilisateurs de cette ancienne version à basculer vers Windows 10 (soit via une mise à jour, soit en achetant un nouvel appareil). Cela a même généré une augmentation des ventes d’ordinateurs en 2019, alors que ce marché était au point mort depuis des années.

« Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que plus d’un milliard de personnes ont choisi Windows 10 dans 200 pays, ce qui représente plus d’un milliard d’appareils Windows 10 actifs. Nous ne pourrions être plus reconnaissants envers nos clients, partenaires et employés de nous avoir aidés à y arriver », se réjouit Microsoft. Ce dernier nous apprend également qu’aujourd’hui, Windows 10 compte aussi 17,8 millions d’utilisateurs pour son programme Insider. Ce programme permet à la firme de Redmond de tester et d’améliorer ses nouvelles fonctionnalités avant de déployer chez tous les utilisateurs.

Microsoft se tourne vers l’avenir avec Windows 10X et Android

S’il y a cinq ans, Microsoft ambitionnait de positionner Windows 10 Mobile comme une alternative à Android ou iOS, aujourd’hui, la firme a abandonné son système d’exploitation pour les mobiles. Néanmoins, avant la fin de l’année, Microsoft va sortir un smartphone, le Surface Duo, qui utilisera l’OS Android de Google. Il s’agit d’un smartphone à deux écrans, qui est actuellement testé. Quant au Surface Neo, qui est une tablette à deux écrans, celui-ci utilisera une version adaptée à ce nouveau format de Windows 10, qui est baptisée Windows 10X.