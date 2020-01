Surface Duo : une nouvelle vidéo nous en dit plus sur le smartphone Android (à deux écrans) de Microsoft

Fin 2019, Microsoft a créé la surprise en dévoilant le Surface Duo. Il s’agit d’un smartphone Android qui sera donc signé Microsoft et qui a une autre particularité : l’appareil a deux écrans, articulés sur une charnière.

Ce nouveau smartphone, qui devrait être un excellent outil de productivité, ne sortira que vers la fin de l’année. Et lors de la présentation, le public est resté sur sa faim puisque de nombreux détails concernant le Surface Duo ne sont pas encore connus, dont les détails sur le fonctionnement du software.

Mais aujourd’hui, les développeurs découvrent petit à petit comment le système d’exploitation Android va fonctionner sur les deux écrans du Surface Duo et comment les applications pourront interagir avec ceux-ci.

En effet, la firme de Redmond vient de lancer un kit de développement qui inclut un émulateur sur lequel les développeurs d’applications Android pourront tester leurs produits sur le Surface Duo.

Et il n’a pas fallu attendre longtemps pour que l’un de ces développeurs utilise l’émulateur pour donner une meilleure idée du fonctionnement du smartphone à deux écrans de Microsoft.

Dans le tweet ci-dessous, le développeur Zac Bowden a partagé une capture d’écran vidéo prise sur l’émulateur. « Voici un bref aperçu de certains des gestes de navigation (inachevés) qui font partie du Surface Duo. Cette version est assez boguée, mais toujours intéressante à voir », écrit-il.

Here's a quick look at some of the (unfinished) navigation gestures that are part of the Surface Duo. This build is pretty buggy, but still interesting to see. pic.twitter.com/Jra1xVfZl2

