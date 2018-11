En octobre, Pokémon Go a rapporté 73 millions de dollars

Si la plus grosse vague Pokémon Go est belle et bien terminée depuis la fin de l’été 2016, il n’empêche que certains irréductibles trouvent toujours un intérêt certain à la création du studio Niantic. En effet, le jeu est toujours gratuit, mais les joueurs peuvent tout de même dépenser de l’argent, ce qui fait que Pokémon Go aurait rapporté 73 millions de dollars au studio durant le mois d’octobre.

Pokémon Go séduit toujours le Japon

Selon la firme spécialisée SensorTower, ce montant est en augmentation de 67% par rapport à l’année dernière, mois durant lequel le jeu aurait permis à Niantic d’amasser 43,6 millions de dollars. Selon la compagnie, cet important revenu serait la conséquence des nouveautés récurrentes présentées dans le jeu, à l’exemple d’événements conçus spécialement pour des occasions comme la fête d’Halloween.

Il semblerait également que le jeu trouve sa plus grosse communauté au Japon, puisque le pays en question serait à l’origine de 33,2% des revenus générés par Pokémon Go. En deuxième place derrière le pays du Soleil-Levant, les États-Unis rapportent à Niantic 32,9% de ses revenus. L’Europe trouverait également une importante base de joueurs.

Plus globalement, le jeu sur mobile a rapporté plus de 2 milliards de dollars depuis son lancement, un montant qui lui permet d’être la 8e application la plus rentable sur iOS et Android. Dans la catégorie des jeux vidéo, Pokémon Go se place 7e, juste devant Fortnite.

Ce mois-ci, Nintendo devrait lancer Pokémon Let’s Go Pikachu et Let’s Go Evoli sur Switch, des remakes des versions de Pokémon Rouge et Bleu, initialement sorties sur la console Game Boy, rappelle Arnaud Verchère, notre confrère de Siècle Digital. Nul doute que de tels chiffres doivent rassurer Nintendo avant la sortie de ces nouvelles versions.

