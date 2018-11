Une vente aux enchères de cartes Pokémon à Paris

50 cartes Pokémon aux enchères

Le jeu Pokémon Go sur mobile a permis de redonner ses lettres de noblesse à ces créatures. Surtout, cela a remis sous les projecteurs, un univers déjà décliné sous de nombreuses formes. Si on retient surtout les jeux vidéo, les cartes à jouer ont aussi occupé une place importante pour de nombreux fans.

Si vous en faites partie et qu’il vous reste encore des cartes, alors une vente aux enchères organisée au 20 rue Drouet à Paris, par l’étude Vermot & Associés, le 8 décembre prochain devrait vous intéresser. Au programme, 50 cartes Pokémon qui seront donc vendues au plus offrant. LA particularité de ces cartes ? Elles sont certifiées PCA (premier service professionnel de certification de cartes de collection en France).

Des précédents qui rendent optimistes

Les organisateurs s’annoncent particulièrement optimistes avec l’espoir que certaines cartes dépassent les 2.000 euros du côté du prix de vente.

PCA transforme une carte de collection en un objet d’art

insiste ainsi le dirigeant de PCA François-Xavier Colombani. Il faut dire que certains éléments incitent à l’optimiste. Une carte Dracaufeu s’est ainsi vendue 1.700 euros il n’y a pas très longtemps. Surtout, en août dernier, un coffret de cartes vieux de 20 ans s’est vendu pour 50.000 euros ! Celui-ci avait toutefois la particularité de n’avoir jamais été ouvert.

Par ailleurs, si Pokémon Go est en chute d’intérêt médiatique, les fans conservent encore toute leur fascination pour cet univers. Ils n’hésitent pas non plus à ouvrir le porte-monnaie. Ainsi, en octobre, le jeu mobile Pokémon Go a rapporté 73 millions d’euros à Niantic. Ce sont toutefois au Japon et aux Etats-Unis que l’on trouve le plus de joueurs, pas en Europe. Depuis son lancement, Pokémon Go a généré 2 milliards de revenus à travers le monde.

