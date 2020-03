Cet abri datant de 25 000 ans a été bâti grâce aux ossements de 60 mammouths

En Russie, une équipe de paléontologues a fait une découverte incroyable. En effet, ces chercheurs ont trouvé une structure circulaire de douze mètres de large bâtie avec les ossements d’une soixantaine de mammouths laineux.

Voici leur première hypothèse : il y a plus de 25 000 ans, aux alentours de Kostenki, un village situé dans le sud-ouest de la Russie, quelques individus ont rassemblé ces ossements afin de bâtir cette structure. Cependant, l’équipe de chercheurs ne parvient pas à déterminer s’il s’agit d’un abri permanent ou non, et à quoi il aurait pu servir.

À cette époque, construire pareil édifice demande des efforts surhumains, ce qui pousse à croire que cet abri était très important, voire primordial. Dans toute l’Europe de l’Est, des abris de ce type ont déjà été trouvés, cependant la taille de ce dernier est inhabituelle et laisse les chercheurs perplexes.

Après avoir approfondi les recherches, il semblerait que nos ancêtres ne vivaient pas en permanence à l’intérieur de cet édifice, mais plutôt qu’ils s’y rendaient de manière ponctuelle s’il s’agissait d’un lieu de cérémonie, un abri capable de résister aux conditions météorologiques capricieuses, ou encore une réserve de nourriture et plus particulièrement de viande.

Alexander Pryor, archéologue à l’Université d’Exeter, a déclaré : « De toute évidence, vous obtenez beaucoup de viande d’un mammouth. Donc l’idée qu’il y ait eu des activités de stockage des aliments sur le site est quelque chose que nous voulons approfondir ».

Il faut dire que de nombreuses traces de feu ont été découvertes dans cet abri, il est donc probable que les habitants savaient comment faire sécher la viande de mammouth afin de la conserver plus longtemps.

Pour le moment, l’équipe de chercheurs à l’origine de cette découverte est confrontée à une quantité immense de questions. La plus intrigante, est comment ces humais sont parvenus à obtenir les restes de 60 mammouths ? Les ont-ils chassés ? Sont-ils morts de manière naturelle ? Pour rappel les mammouths étaient des animaux impressionnants, les mâles atteignaient une hauteur aux épaules comprise entre 2,7 et 3,4 m et pesaient jusqu’à 6 tonnes.