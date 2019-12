Cet allemand bat un record du monde avec sa Tesla Model S

Hansjörg Gemmingen, est un automobiliste allemand qui passe la plus grande partie de son temps sur la route, ce dernier a fait l’acquisition en 2014 d’une Tesla Model S P85, 5 ans plus tard le compteur de la voiture électrique affiche un million de kilomètres parcourus.

Cet homme n’hésite pas à parcourir plusieurs kilomètres par jours, ce qui de toute évidence l’a poussé à effectuer quelques réparations sur son automobile. En effet, il a changé deux fois de batterie, et trois fois de moteur, en 5 ans. Ses dernières batteries lui ont permis de parcourir 500 000 kilomètres sans problèmes. Désormais, il compte passer la barre des 2 millions de kilomètres très rapidement. Il semblerait également qu’il pousse un second véhicule Tesla à dépasser la barre du million de kilomètres parcourus, puisque ce monsieur possède également un Roadster qui compte déjà plus de 600 000 kilomètres parcourus au compteur.

Hansjörg Gemmingen explique : « J’ai acheté cette Tesla Model S 85 d’occasion en 2014, explique Hansjörg-Eberhard Gemmingen. Elle avait déjà 30.000 kilomètres. J’ai parcouru depuis, à son bord, plus de 200.000 kilomètres par an. »

Il faut que M. Gemmingen passe de nombreuses heures sur la route par jours pour ses trajets quotidiens. Cet homme habite à 140 km de son lieu de travail, il fait donc l’aller-retour tous les jours, et comme si ce n’était pas suffisant, Hansjörg Gemmingen emmène son véhicule lorsqu’il part en vacances, que ce soit en Chine, ou en Norvège.

C’est un record, puisque si des voitures thermiques sont déjà parvenues à dépasser cette distance, aucun véhicule électrique n’y était parvenu jusqu’à présent. Désormais, pour que ce record atteigne véritablement Elon Musk, il faudrait dépasser le million de miles, soit 600 000 kilomètres en plus. Ceci ne devrait pas être compliqué, puisque cet homme confie rouler 4 fois plus depuis qu’il possède sa Tesla. Vous le connaissez peut-être pour avoir participé au rallye reliant Tarifa en Espagne au Cap Nord en Norvège, seulement pour voitures électriques.