Tesla Model 3 : une mise à jour pour débrider la capacité de recharge

Une mise à jour pour la Tesla Model 3

Parallèlement à Audi qui vient d’annoncer une « nouvelle » version de son SUV e-tron, disposant d’une autonomie légèrement rallongée, le groupe Tesla annonce de son côté une mise à jour pour la Model 3. Contrairement à la mise à niveau technique d’Audi, la mise à jour de Tesla concerne bien toutes les Model 3 déjà en circulation, et vise à booster leur capacité de recharge.

En effet, comme nos smartphones, jeux vidéo et navigateurs web, les véhicules Tesla peuvent être « mis à jour », ce qui permet en général de rectifier quelques bugs et/ou d’ajouter des fonctionnalités. La dernière mise à jour en date permet ainsi de débrider la capacité de recharge de la Model 3 sur les superchargeurs.

En attendant les superchargeurs V3…

Ainsi, une Tesla Model 3 Standard Plus sera désormais capable de recharger jusqu’à 170 kW (contre 100 kW jusqu’à présent). La version mid-range grimpe pour sa part à 200 kW (au lieu de 120 kW), tandis que la Tesla Model 3 Performance va pouvoir recharger jusqu’à 250 kW. De cette manière, les utilisateurs peuvent profiter pleinement des superchargeurs V2, qui plafonnent à 150 kW.

Evidemment, pour profiter d’un rendement de recharge supérieur, il faudra attendre le déploiement des superchargeurs V3, qui ne sont toujours pas disponibles en Europe. Comme toujours, la mise à jour (gratuite) s’effectue en OTA, directement depuis l’écran de contrôle du véhicule.

En ce qui concerne Tesla, rappelons que le groupe a tout récemment officialisé son Cybertruck, un véhicule destiné à la fois au grand public comme aux professionnels. Malgré un look « singulier », le Cybertruck a enregistré plus de 200 000 commandes en quelques heures à peine. Un modèle qui fait couler beaucoup d’encre, avec notamment des performances remises en cause par Ford et Porsche, mais aussi un design et un côté « incassable » raillé par… LEGO.