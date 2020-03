Cet homme de 77 ans a été arrêté dans la rue… parce qu’il jouait à Pokemon Go

À ce jour près de 3 milliards d’êtres humains sur la planète sont confinés. Pourtant la situation ne fait que s’aggraver, comme l’Italie c’est désormais au tour de l’Espagne de dépasser le triste record établi par la Chine. Nos voisins italiens et espagnols connaissent dès à présent plus de morts qu’en Chine. Cependant, la situation ne semble pas encore alerter l’entièreté de ces populations.

Un espagnol âgé de 77 ans a été arrêté en train de jouer à Pokemon Go tranquillement dans la rue. Depuis le 14 mars, l’Espagne est confinée pour tenter de freiner cette situation dramatique. Cette mesure a été prise dans un premier temps pour 2 semaines, mais il y a de très fortes chances qu’elle soit prolongée jusqu’à début mai.

Dans le quartier La Latina de Madrid, des agents de la police municipale ont aperçu ce vieil homme dans la rue et ont donc décidé de l’interpeller comme c’est le cas depuis le début du confinement. Les agents ont alors demandé la raison de la présence dans la rue de cet homme, et ce dernier aurait répondu en toute tranquillité qu’il était en train de chasser des Pokemon grâce au jeu Pokemon Go.

Désarçonnée devant tant d’aplomb pour donner une raison si ridicule, la police madrilène a préféré en rire en postant ce tweet sur lequel on peut lire : « La chasse aux Pokémon, aux dinosaures ou à toute autre créature magique est interdite pendant l’état d’alerte. Ne cherchez pas d’excuses ». L’homme a également écopé d’une amende.

Cazar #Pokemon, dinosaurios o cualquier otra criatura mágica está ⛔️ PROHIBIDO ⛔️ durante el Estado de Alarma. No pongas excusas y #QuedateEnCasa #ResponsabilidadSocial #COVID19 pic.twitter.com/L4U2xvGpU0 — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) March 23, 2020

Même si Niantic, le studio qui développe Pokemon Go, a largement informé ses utilisateurs sur la situation en les invitant à respecter le confinement en restant chez soi, le cas de cet homme n’est pas isolé. La semaine dernière, à Côme en Italie, un homme de 31 ans aurait été trouvé errant dans les rues avec sa fille à la recherche de Pokemon.