Cette app vous permet de retrouver votre appareil Samsung même si celui-ci est hors-ligne

Cela fait des années que les fabricants de smartphones, mais également Google, via le système d’exploitation Android, proposent des outils pour vous aider à retrouver votre smartphone si vous ne retrouvez pas celui-ci. Cependant, la plupart de ces solutions ne sont utiles que si l’appareil perdu est connecté à internet.

Mais la bonne nouvelle, c’est que grâce à la nouvelle application de Samsung, SmartThings Find, il sera possible de retrouver un appareil que vous avez perdu (qu’il s’agisse d’un smartphone d’une montre connectée, ou d’écouteurs sans fil), même si celui-ci n’est pas connecté à internet.

Comment ça marche ? « Les utilisateurs de SmartThings peuvent désormais choisir d’utiliser en toute sécurité leur smartphone ou tablette Galaxy pour aider les autres à localiser leurs appareils perdus. Une fois qu’un appareil est hors ligne pendant 30 minutes, il produit un signal BLE (Bluetooth Low Energy) qui peut être reçu par d’autres appareils. Si vous signalez que votre appareil est perdu via SmartThings Find, tout smartphone ou tablette Galaxy à proximité qui a choisi d’aider à trouver des appareils égarés peut alerter le serveur Samsung de son emplacement, qui vous en informera à son tour », explique Samsung.

Celui-ci précise également que les données sont chiffrées. Samsung garantit ainsi que même si les informations transitent par les appareils d’autres utilisateurs, vous êtes le seul à connaitre l’emplacement de votre appareil perdu.

Une fonctionnalité en réalité augmentée pour retrouver plus facilement votre appareil

Une fois que la localisation de votre appareil perdu a été transmise, l’application SmartThings Find peut vous aider à retrouver celui-ci de deux manières. Vous pouvez soit faire sonner celui-ci lorsque vous êtes à côté, soit utiliser une fonctionnalité en réalité augmentée sur laquelle vous serez orienté.

Cette nouvelle application sera proposée par Samsung aux propriétaires de smartphones ou tablettes Galaxy utilisant Android 8 ou une version plus récente. Le déploiement se fera via une mise à jour.

Et plus tard, le constructeur prendra également les localisateurs d’objets que vous pouvez attacher à vos sacs, vos portefeuilles, etc.

Si tout cela vous rappelle quelque chose, c’est normal. En effet, Apple utilise un dispositif similaire afin de permettre aux utilisateurs de retrouver des appareils perdus même si ceux-ci sont déconnectés d’internet. D’ailleurs, des rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait lancer ses propres localisateurs d’objets et le nom de ce nouveau produit serait AirTag.

Normalement, Apple devrait présenter ses nouveaux Mac utilisant des processeurs Apple Silicon avant la fin de l’année. Et il est possible que la firme de Cupertino profite de cette occasion pour lever le voile sur les AirTags.