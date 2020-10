Après les iPhone 12, présentation des nouveaux Macs au mois de novembre ?

Apple a déjà présenté de nouveaux iPad et de nouvelles montres Apple Watch au mois de septembre. Puis, récemment, la firme a également levé le voile sur ses nouveaux iPhone, qui sont ses premiers smartphones 5G, et sur une nouvelle enceinte connectée.

Mais l’année n’est pas encore terminée et normalement, Apple doit également présenter de nouveaux Macs. 2020 est également une année importante pour les ordinateurs d’Apple puisque celui-ci a finalement amorcé sa transition des processeurs Intel vers des processeurs Apple Silicon conçus par la firme en se basant sur les technologies d’Arm.

Cette transition doit permettre à Apple de proposer des ordinateurs plus performants, mais aussi plus économes en énergie. D’autres parts, les Macs et les iPhone utilisant une architecture commune, il y aura plus de convergence entre ceux-ci. Par exemple, les Macs utilisant des processeurs Apple Silicon pourront lancer des applications iOS comme s’il s’agissait d’applications natives.

Lors de l’annonce de cette transition, à la WWDC au mois de juin, Apple a indiqué que le premier ordinateur utilisant des processeurs Apple Silicon arrivera cette année. Mais pour l’heure, la marque à la pomme n’a toujours pas indiqué quand ces appareils seront dévoilés.

Une présentation en novembre ?

Il est possible qu’un autre événement soit organisé par Apple au mois de novembre pour lever le voile sur ses nouveaux Macs. C’est en tout cas ce qui est suggéré par un tweet de Jon Prosser, une source de « fuites » qui est régulièrement relayée par les médias.

Plus précisément, cette source indique que les nouveaux Macs seront dévoilés le 17 novembre. Et Apple pourrait annoncer cette date le 10 novembre.

You should see this confirmed with an announcement on Tuesday, November 10th. — Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020

En ce qui concerne les premiers modèles qui utiliseront des processeurs Apple Silicon, des rumeurs circulent aussi à ce sujet. Un MacBook Pro de 13 pouces, un MacBook Air, mais également une nouvelle version du MacBook de 12 puces sont évoqués.

Des médias suggèrent aussi que les premiers MacBook avec processeur Apple Silicon pourraient utiliser la puce A14X, qui serait une version modifiée ne la puce A14 qui est utilisée par l’iPhone 12 et par le nouvel iPad Air. Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs. Ce qui est certain, c’est que cette année sera importante pour les Macs.

En attendant la présentation des prochains ordinateurs d’Apple, la firme propose déjà un kit de développement pour permettre aux développeurs de se préparer à la transaction. Utilisant une puce d’iPad Pro, ce kit nous donne déjà une idée du gain de puissance dont les MacBook vont bénéficier grâce aux Apple Silicon.