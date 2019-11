Cette application de rencontre élitiste prépare des speed dating vidéo en ligne

Dévoilé il y a quelques années, The League est une application de rencontre qui se veut élitiste. Celle-ci se positionne comme un Tinder select visant les célibataires qui se considèrent comme exigeants. Il faut avoir été approuvé par les équipes se trouvant derrière le service pour accéder à celui-ci.

Pour parfaire votre profil, vous devez relier celui-ci à votre compte LinkedIn, sachant qu’il est mieux que celui-ci soit à jour. Une fois sur le service, vous pourrez choisir votre futur partenaire en fonction de son âge, sa taille, son niveau d’éducation, son ethnie, sa religion et autres critères du même type.

Quant aux fonctionnalités en elles-mêmes, elles sont assez similaires à celles de Tinder, ce qui veut dire que vous pouvez liker une autre personne puis discuter avec elle en privé si elle vous a liké aussi.

Un speed dating vidéo de deux minutes, ça vous tente ?

Mais The League veut pousser son application de rencontres plus loin en proposant un service qu’on ne trouve pas sur les autres services similaires en ligne. En effet, l’app prévoit d’intégrer une plateforme de speed dating basée sur la vidéo. Pour rappel, cette méthode est basée sur les rendez-vous courts et ne dure que quelques minutes par personne.

The League propose de moderniser ces rencontres en permettant à ses utilisateurs de réaliser des speed dating directement au sein de l’application. Des entretiens vidéo de deux minutes pourront alors être organisés entre les participants. 3 entretiens vidéo seront accordés à ceux qui veulent faire l’expérience en ligne. Si les deux utilisateurs montrent leur accord à la suite de la session vidéo, ils pourront alors converser et potentiellement discuter d’une prise de rendez-vous IRL. Reste à savoir si la fonctionnalité se popularisera auprès d’autres applications de rencontre.

Comme le rappelle The Verge, The League a été lancé en 2015 et rassemble actuellement 250 000 utilisateurs actifs, un nombre qu’il est impossible à comparer avec celui de Tinder. Cela peut aussi être logique aux vues du positionnement de l’application de rencontres.