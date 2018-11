Lassé de Tinder ? Voici 6 alternatives toutes aussi efficaces

Fondé en 2012, Tinder a profondément changé la façon dont les utilisateurs se rencontrent sans se connaître. Là où les plateformes précédentes s’axent principalement sur un profil fourni, l’app propose un système qui permet de voir la photo, le pseudo et l’âge de l’utilisateur, bien que des descriptions puissent être ajoutées. De fait, il suffit de swiper vers la gauche ou la droite en fonction de vos préférences, sachant que les profils sont situés non loin de chez vous. En cas de match, vous pouvez alors discuter avec l’autre personne. Tinder est principalement utilisé par des personnes âgées de 18 à 30 ans, bien que la tranche d’âge s’ouvre peu à peu au plus de 40 ans.

Happn

Happn peut être considéré comme l’alternative d’excellence à Tinder, entre autres parce qu’elle cible la même tranche d’âge. L’application française se base sur la localisation et propose de retrouver des personnes croisées dans la rue précédemment. Pour entrer en contact avec un autre utilisateur, il faut liker celui-ci et espérer qu’il fasse de même sinon la conversation ne peut pas débuter. Une option payante baptisée « Hello » permet d’ouvrir la discussion avec n’importe qui.

Plus globalement, Happn a la volonté d’humaniser de nouveau les rencontres en proposant des personnes réellement croisées dans la rue plutôt que des profils qui se suivent. Lancée en 2014, l’application revendique 50 millions d’utilisateurs.

Happn est disponible sur iOS et Android.

Prix : l’application est gratuite, mais la fonctionnalité optionnelle « Hello » est payante, sachant qu’Happn offre une dizaine de crédits à l’inscription. À ce jour, trois formules payantes existent : 12 euros par mois pour 6 mois, 16 euros par mois pour 3 mois et s20 euros pour un mois. En payant, la publicité disparaît et une dizaine de « Hello » peuvent être envoyés chaque jour.

Once

Créée en 2015, Once se positionne en opposition à la grande proposition des profils sur Tinder tout en s’adressant à la même tranche d’âge. Basé sur le slow dating, l’application française propose un à trois matchs par jour à midi au propriétaire du compte, qui peut liker ou discuter avec la personne concernée. Les matchs sont disponibles durant 24 heures, suite à quoi ils changent pour de nouveau. Il est aussi possible de noter son premier rendez-vous afin d’affiner les recommandations.

En 2016, l’application comptabilisait près de 3 millions d’utilisateurs dans le monde. L’application est disponible sur iOS et Android.

Prix : Once propose de plusieurs offres dont une à 19,49 euros pour un mois, une deuxième à 43,99 euros pour 3 mois ou encore 58,99 euros pour 6 mois. La version gratuite permet de bénéficier de 3 matchs de plus par jour, de meilleures correspondances ou encore un accès à la liste de personnes qui vous a liké.

OkCupid

Lancé aux États-Unis en 2004, OkCupid se fait une place en France depuis quelques années. Pour fonctionner, le site de rencontres se base sur des quizz et des questionnaires conçus par les utilisateurs ou par la plateforme elle-même. Dès lors qu’ils sont effectués par les utilisateurs, des algorithmes se chargent de mettre en lien les personnes dont les réponses sont proches. Dans les faits, la fonctionnalité « Like » est également présente afin de permettre aux utilisateurs de liker des profils et de savoir qui a aimé le leur.

En termes de tranche d’âge, OkCupid s’adresse aux personnes de 25 à 45 ans. La plate-forme se positionne comme proposant des rencontres plus sérieuses et moins éphémères que Tinder, bien que la finalité des rencontres dépende évidemment des utilisateurs concernés.

OkCupid a également l’avantage de proposer 13 orientations sexuelles différentes pour 22 identités de genre, là où la majorité des sites de rencontres permettent simplement de choisir entre « Homme » ou « Femme ».

OkCupid est disponible sur desktop, iOS et Android.

Prix : OkCupid est majoritairement gratuit, bien que quelques forfaits soient proposés afin de disposer de plus de fonctionnalités, dont les filtres avancés, et d’une interface sans publicité. Les tarifs sont de 9,99 dollars pour un mois, 23,99 dollars pour 3 mois, 29,99 dollars pour 6 mois et 12 mois pour 39,99 dollars.

Meetic

Meetic est l’un des incontournables français dès lors qu’il s’agit de site de rencontres. il s’agit d’un site de rencontre traditionnel qui permet de créer et profil et de discuter via un chat privé. Il est possible de renseigner bon nombre d’intérêts pour étayer son profil.

Meetic est disponible sur desktop, iOS et Android. Le service de rencontre s’adresse à des personnes un peu plus âgées que les précédents, si bien que la tranche d’âge est plutôt de 30 à 55 ans.

Prix : Meetic propose plusieurs abonnements, dont une formule avec un mois à 29,99 euros, trois mois à 59,99 euros et 6 mois à 59,99 euros. La version payante permet de disposer d’une interface sans publicité, d’un accès illimité aux conversations ou encore de l’accès aux profils complets des autres utilisateurs.

Badoo

Conçu en 2006 par un entrepreneur russe, Badoo est une application qui rassemble plus de 377 millions de membres à travers le monde. Relativement traditionnelle, la plateforme permet de se créer un profil, d’y ajouter des photos et d’entrer en contact avec les autres membres. Néanmoins, le site web semble traîner une mauvaise réputation depuis plusieurs années, dont due au fait qu’il laisserait trop de faux profils en ligne.

Badoo est disponible sur iOS et Android.

Prix : L’inscription est gratuite, mais Badoo dispose de plusieurs fonctionnalités payantes. Les tarifs commencent à 2,99 euros par semaine et permettent de rendre les membres plus visibles tout en leur faisant disposer de la possibilité de contacter d’autres personnes de façon illimitée.

Grindr et les alternatives LGBTQ+

Pour les applications de rencontres gay, Grindr est certainement la plus connue au monde. Lancée aux États-Unis en 2009, elle a contribué à la démocratisation des rencontres en ligne entre hommes, qu’ils soient homosexuels, bisexuels ou transsexuels. Il est possible de s’y créer un profil avec des photos, puis d’engager des discussions sur un chat privé. Comme Tinder et d’autres, elle se base sur la localisation.

L’application est disponible sur iOS et Android.

Prix : Grindr propose une offre XTRA sans publicité avec des notifications personnalisées au tarif de 2,39 euros par mois.

En termes d’applications LGBTQ+, il existe également Weeple, Blued, Hornet, Her ou encore Fem.

Bonus : Droite rencontre et Gauche rencontre

Pour ceux qui souhaiteraient rencontrer des personnes ayant la même orientation politique qu’eux, il suffit de se rendre sur les sites Droite rencontre et son équivalent Gauche rencontre.