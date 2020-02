Cette application peut facilement réparer vos appareils électroniques

Lorsque vous achetez un nouveau téléphone, une nouvelle enceinte, ou tout autre objet électronique, vous vous empressez de le démarrer pour l’essayer en jetant un rapide coup d’oeil au mode d’emploi. Une fois que l’objet fonctionne, vous oubliez cette notice, si bien que le jour où il tombe en panne vous ne savez pas quoi faire.

Heureusement, cette nouvelle application est une sorte de Shazam des guides d’utilisation de produits. Zolve possède une base de données contenant plus de 450 000 appareils, il suffit de lancer une recherche pour l’objet en question afin de retrouver immédiatement la notice qui correspond. L’application vous fournit l’ensemble des documents comme le manuel, mais aussi des tutos vidéo pour réparer l’objet en question, sans oublier les informations de garantie et les coordonnées du fabricant. Zolve vous donne également des informations concernant les pièces de rechange et les accessoires.

Plus efficace qu’une recherche Google ?

Cette application est développée par Centriq. Son PDG, James Sheppard, a déclaré : « Zolve fourni des informations importantes sur les produits au moment où les clients en ont besoin. Et contrairement à une recherche Google ou YouTube, elles sont pertinentes pour le modèle de produit exact en question. »

Avant le développement de cette application, Centriq a mené une enquête auprès d’un panel de 1000 foyers. Les résultats sont sans appel, 70% d’entre eux essaient de réparer eux-mêmes les produits domestiques endommagés. Plus de la moitié d’entre eux estiment que les informations sont trop difficiles d’accès, ils aimeraient que les fabricants soient plus transparents sans avoir à obligatoirement passer par une recherche en ligne.

James Sheppard explique que la création de cette base de données a commencé il y a plus de 3 ans, aujourd’hui encore elle ne fait que s’agrandir. En ce moment plus de 600 000 produits attendent de recueillir les informations nécessaires pour être mis en ligne.

Vous pouvez trouver Zolve sur l’App Store ou sur zolve.ai.