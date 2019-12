Cette application veut totalement changer le recrutement des jeunes footballeurs

Avec 4 milliards de pratiquants dans le monde, le football est un sport universel. Chaque année, les clubs s’efforcent de repérer les jeunes joueurs les plus prometteurs pour les attirer vers leurs centres de formation mais ils ne peuvent pas être partout à la fois. Une nouvelle application, créée en Argentine, vise à faciliter la rencontre entre les équipes et les jeunes pépites.

Les clubs tentent le tout pour le tout pour recruter la perle rare

Gloria permet aux joueurs de créer leurs profils comme ils le feraient sur un autre type de réseau social et de tenter d’attirer l’œil d’un club professionnel. Les créateurs de ce service le présentent comme une réelle alternative au parcours du combattant qui attend les jeunes à l’heure actuelle. Ces derniers tentent en effet d’attirer l’œil des recruteurs via des vidéos postées sur YouTube. Il est aussi possible de participer à des sessions de détection ou d’intégrer des académies, mais ces dernières peuvent coûter très cher sans aucune garantie de résultat.

Les équipes pourraient aussi à terme y trouver leur compte. En Argentine, par exemple, des grands clubs comme River Plate ou Boca Juniors ont des cellules de recrutements très organisées. Mais ces dernières ne sont en mesure d’observer qu’environ 50 000 joueurs par an, tandis que le pays en compte plus de 3,5 millions. Plusieurs organisations utilisent déjà ce service qui pourrait, s’il s’avère efficace, gagner d’autres adeptes. L’application n’est pour l’instant disponible qu’en version bêta en Argentine. Elle est proposée gratuitement mais elle devrait à terme être accessible moyennant un abonnement de 3 dollars.

En Europe, l’application danoise Tonsser permet également aux jeunes footballeurs de se faire connaître. Une fois installée, il est possible de détailler ses statistiques pour attirer l’œil d’une équipe professionnelle. Le réseau social compte à l’heure actuelle plus de 900 000 inscrits.

Depuis toujours, les clubs tentent le tout pour le tout pour recruter la perle rare. Certains ont même eu ces derniers temps recours au jeu de gestion Football Manager. Il faut dire qu’avec ses 1000 observateurs et ses 807 000 joueurs référencés, la base de données est particulièrement impressionnante. Un gamer talentueux a même récemment eu la chance de devenir coach dans le monde réel.