Cette application vous attribue une fiche joueur comme dans FIFA

Et si, au même titre que les joueurs professionnels, les footballeurs amateurs avaient droit à leur fiche statistique comme dans Fifa ? C’est justement le concept de la nouvelle application développée la startup britannique Honer. Comme dans le jeu d’Electronic Arts, l’intelligence artificielle pourrait donc vous attribuer une notation complète autour de vos capacités à dribbler, tirer, ou encore en ce qui concerne le contrôle du ballon.

Concrètement, il suffira de télécharger l’application gratuitement lors de sa sortie prévue pour la fin d’année ou début 2021. Il faudra également être muni de quelques plots pour réaliser une série d’exercices. L’outil se servira alors de la réalité augmentée pour observer minutieusement votre jeu. Son analyse sera ensuite basée sur les données déjà recueillies sur 200 000 jeunes joueurs pour évaluer les capacités de l’utilisateur.

Le football s’ouvre peu à peu aux nouvelles technologies

L’idée est donc aussi d’identifier les lacunes du joueur à partir de statistiques fiables afin de lui permettre de progresser. Pour tenter de se faire un nom, la société est en train de discuter avec plusieurs grandes stars du ballon rond. Selon Forbes, elle a également noué un partenariat avec l’UEFA qui a reconnu le potentiel de l’application. Elle cherche aussi à attirer l’œil des influenceurs pour populariser l’application aux yeux du grand public.

On observera avec attention la suite de son développement et il faudra juger sur pièce. Il convient néanmoins de rester prudent car les compétences techniques observées face à des capteurs ne se reflètent pas toujours lors des vraies rencontres.

Le monde du football s’ouvre en tout cas de plus en plus aux nouvelles technologies. Nous vous parlions notamment l’an dernier de Gloria, cette nouvelle application qui veut changer le recrutement des jeunes footballeurs. L’idée est donc de créer ce qui s’apparente à un réseau social pour faciliter la rencontre entre les clubs et les jeunes pépites.