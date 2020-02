Cette artiste poursuit Disney et Pixar pour plagiat

Pixar a annoncé son prochain film : « Onward ». Ce film d’animation féérique sortira la 4 mars prochain. Pourtant, avant même que le premier spectateur n’ai pu assister à une représentation, le film connait déjà quelques secousses. En effet, comme on peut le voir sur l’affiche, l’histoire semble tourner autour d’une camionnette où l’on distingue très clairement une licorne peinte. C’est justement cette camionnette qui est au centre du scandale actuel.

Sweet Cicely Daniher, une célèbre tatoueuse basée à San Francisco, accuse Pixar et Disney, d’avoir copié la peinture de sa camionnette Chevrolet G10 de 1972, qu’elle aime appelé le « Vanicorn ». Connue pour ses peintures et tatouages de licornes, cette tatoueuse a décidé de poursuivre le studio d’animation pour violation des droits d’auteur.

Le Vanicorn est devenu une véritable emblème à San Francisco, un magazine local y a même consacré un article complet dans lequel on peut lire que la camionnette arbore une moquette à poils rouges, des murs en velours rouge, ainsi qu’un toit en moquette à poils blancs.

L’histoire remonte au mois de septembre 2018. À cette époque, Jane Clausen, employée chez Pixar, entre en contact avec Dahiner : « Nous sommes tombés par hasard sur une photo de vous et de votre incroyable camionnette dans le San Francisco Mag et nous avons crié de joie… Je travaille sur un événement ici au studio d’animation Pixar la semaine prochaine et je me demandais si vous seriez prêt à nous louer votre Vanicorn pour quelques jours. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des demandes de ce genre, mais il est incroyablement parfait pour le thème de l’événement sur lequel nous travaillons – une sorte de fantaisie/rocker »

Pour une sommes d’argent que nous ne connaissons pas, la tatoueuse accepte de louer son van pour « un festival de musique, une journée d’activités pour les employés de Pixar et leurs familles » comme le contrat l’indique. Pourtant, lorsque Dahiner a visionné la bande annonce de « Onward », elle reconnait immédiatement sa camionnette jusqu’à la marque, le modèle et la couleur, sans oublier le dessin de licorne sur le côté.

En plus des dommages-intérêts, Daniher réclame l’interdiction à Disney Pixar de distribuer, de commercialiser ou de vendre des publicités, des marchandises en rapport avec le film tant que cette affaire n’est pas clause. La camionnette de Dahiner a une histoire très personnelle que l’artiste ne souhaite pas voir apparaitre sur le grand écran.