Cette astronaute aurait commis un délit… depuis la Station Spatiale Internationale

Nos confrères du New York Times ont annoncé que l’Agence Spatiale Américaine enquêtait sur un possible délit de l’une de ses astronautes, Anne McClain. Selon la plainte déposée auprès de la Commission fédérale du commerce (FTC) et de l’inspection général de la NASA, cette dernière serait accusée d’usurpation d’identité et d’accès irrégulier aux dossiers financiers de son ex-épouse.

Son ancienne conjointe, Summer Worden, affirme qu’Anne McClain aurait accédé à leur compte joint sans en avoir l’autorisation – le tout depuis l’ISS. Craignant un tel scénario, Summer Worden aurait demandé à sa banque de lui fournir une liste des adresses IP utilisées pour se connecter au compte bancaire. Elle aurait ensuite fait le rapprochement en voyant que l’une d’entre elles appartenaient à l’Agence Spatiale Américaine.

L’avocat d’Anne McClain a cependant rétorqué que sa cliente n’avait rien fait d’anormal, et qu’elle s’était connecté depuis la Station Spatiale au compte joint pour surveiller l’évolution des finances du couple, « ce qu’elle faisait au cours de leur relation ». L’avocat a affirme que l’astronaute aurait juste voulu s’assurer que le compte soit suffisamment approvisionné pour que son ex-femme puisse élever leur enfant sans difficulté.

La principale intéressée, qui est depuis rentrée sur Terre, n’a pas souhaité commenter les actualités et elle s’est contentée d’évoquer une séparation « difficile » via son compte officiel Twitter.

There’s unequivocally no truth to these claims. We’ve been going through a painful, personal separation that’s now unfortunately in the media. I appreciate the outpouring of support and will reserve comment until after the investigation. I have total confidence in the IG process.

— Anne McClain (@AstroAnnimal) August 24, 2019