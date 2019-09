Cette entreprise veut utiliser des drones pour le dépannage des voitures

Gérer plus efficacement les situations de pannes tout en diminuant le stress occasionné, telle est l’ambition de l’entreprise de remorquage 360 Towing Solutions basée à Houston au Texas. Pour ce faire, la compagnie a décidé de tester l’utilisation de drones afin de mieux évaluer les problèmes avant d’envoyer son camion sur le terrain.

Disrupter le dépannage

« Les drones seront d’abord envoyés vers les véhicules immobilisés, et ils seront utilisés pour capturer des photos et des vidéos », explique un dirigeant de l’entreprise par le biais d’un communiqué. Une fois sur place, ces derniers transmettront alors des informations au siège de Houston : « Le drone enverra les photos et les vidéos à notre salle de contrôle et à l’assistance technique itinérante. Les professionnels de Houston qui remorqueront le véhicule sauront quel type d’outils ils doivent transporter ou quel type de dépanneuse est nécessaire pour cette opération. »

Aucune date précise n’a pour l’heure été annoncée mais l’expérimentation devrait démarrer au cours du mois d’octobre. Pour l’entreprise, l’ambition est en tout cas très clairement affirmée, elle entend bien disrupter et changer pour de bon la manière dont le remorquage traditionnel se fait. L’idée est de prendre un temps d’avance sur la concurrence : « La technologie des drones a parcouru un long chemin et la technologie est progressivement utilisée dans tous les secteurs. Nous pensons que nous devrions changer la façon dont les véhicules ont été remorqués jusqu’à présent»

En s’appuyant sur cette nouveauté, la société espère fournir « le service le plus rapide et le plus efficace en cas de problèmes sur la route ». Dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, les drones peuvent être un sérieux atout. Le secteur du dépannage est en tout cas l’objet de plusieurs innovations ces derniers temps. Allianz Partners et ViiBE proposent par exemple un système de visioconférence qui permet à un automobiliste d’échanger avec un technicien et de partager avec lui les images de son véhicule.