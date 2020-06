Cette étude montre à quel point YouTube est menacé par TikTok

Depuis quelques mois, on ne cesse d’évoquer le succès de TikTok, l’application de vidéos proposée par la société chinoise Bytedance. Bien qu’il s’agisse d’une plateforme relativement jeune, TikTok fait déjà partie des applications les plus téléchargées de ces 10 dernières années. Et visiblement, la crise du COVID-19 et le confinement n’ont fait qu’accélérer la tendance. De ce fait, aujourd’hui, TikTok menace même le géant de la vidéo en ligne, YouTube.

En tout cas, c’est ce qu’on peut conclure du rapport qui a récemment été publié par la société Qustodio, qui propose une solution de contrôle parental. Le rapport est basé sur les données anonymes provenant de 60 000 familles, avec des enfants de 4 à 15 ans aux États-Unis, en Espagne et au Royaume-Uni.

La croissance continue pour TikTok

En ce qui concerne TikTok, voici ce qu’indique l’entreprise dans son rapport : « Mars et avril ont également été les mois qui ont officiellement couronné TikTok en tant que roi des médias sociaux avec le pourcentage le plus élevé d’enfants utilisant l’application sur les trois marchés. TikTok a également rivalisé avec YouTube en tant qu’application où les enfants passent le plus de temps par jour. »

D’après les données de Qustodio :

Aux États-Unis, les enfants ont passé en moyenne 95 minutes par jour sur TikTok et 97 minutes sur YouTube

Au Royaume-Uni, les enfants ont passé en moyenne 81 minutes sur TikTok et 83 minutes sur YouTube

En Espagne, les enfants ont passé en moyenne 71 minutes sur TikTok et 75 minutes sur YouTube

Les revenus de TikTok et Douyin explosent pendant la crise du COVID-19

2020 pourrait être une année cruciale pour TikTok. Au mois de mai, Bloomberg relayait des données de Sensor Tower selon lesquelles les revenus générés par TikTok et Douyin (son équivalent chinois) grâce aux achats dans l’app au mois d’avril ont été multipliés par dix, atteignant les 78 millions de dollars. Néanmoins, ces revenus ont été principalement générés en Chine (à 86,6 %).

Et pendant ce temps, un concurrent chinois de l’application de ByteDance commence à se faire une place sur le marché américain. Il y a une semaine, nous évoquions l’application Zynn. Très semblable à TikTok, celle-ci a réussi à se hisser sur la première place de l’App Store aux USA grâce à sa stratégie qui consiste à rémunérer les utilisateurs.