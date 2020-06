Cette extension Chrome génère des liens vers un paragraphe précis d’une page web

Généralement, lorsque nous cliquons sur le lien d’une page, nous sommes redirigés vers la partie supérieure de celle-ci et nous devons faire défiler pour voir le contenu recherché. Mais dorénavant, il est également possible de créer des liens qui redirigent vers un paragraphe ou une partie précise d’une page web, à condition d’utiliser Google Chrome.

En réalité, cela était déjà possible depuis un moment grâce à une fonctionnalité de Chrome appelée Text Fragments. En substance, les Text Fragments permettent de communiquer sur une URL la partie d’un site web vers laquelle on souhaite rediriger l’internaute. La structure de ces URLs est assez compliquée. Cependant, grâce à une nouvelle extension proposée par Google, il sera plus facile de faire ce nouveau type de redirection.

Des liens plus pratiques ?

La nouvelle extension, « Link to Text Fragment », est disponible sur le Chrome Web Store (vous pouvez télécharger l’extension en cliquant sur la « source » de cet article). Une fois celle-ci installée, l’utilisateur pourra sélectionner un texte, faire un clic droit, et utiliser le nouveau bouton pour créer un lien vers le texte sélectionné. Ce lien peut ensuite être partagé et si quelqu’un clique dessus, il sera redirigé vers la partie de la page qui a été sélectionnée. Actuellement, cette nouveauté est prise en charge par Chrome 80. Si un lien est ouvert sur un navigateur qui ne prend pas encore en charge les Text Fragments, la page s’ouvre comme s’il s’agissait d’un lien classique.

On notera que cette extension utilise la même technologie que celle utilisée par le moteur de recherche de Google pour rediriger ses utilisateurs vers la partie d’une page web qui contient l’information recherchée. Lorsque vous cliquez sur les « extraits optimisés » sur Google, vous êtes redirigé vers la partie de la page web qui contient l’information qui était mise en avant dans les résultats du moteur de recherche.

Par exemple, si vous cliquez sur cet extrait optimisé…

…vous atterrissez sur la partie de la page d’aide d’Apple qui inclut les extraits mis en avant par le moteur de recherche. Et le texte qui vous intéresse est également mis en avant.

Mais comme nous l’expliquions dans un précédent article, cette technique pourrait avoir un impact sur les affichages de publicités. Par exemple, si l’internaute est immédiatement redirigé vers un paragraphe précis sur une page web, il est possible qu’il ne voie pas une publicité qui était placée sur la partie supérieure.