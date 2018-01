Cette fonctionnalité de Chrome vous permet de poster sur Instagram avec un PC

Officiellement, Instagram ne permet pas de poster des photos depuis un ordinateur. Mais en passant en mode mobile via les outils pour développeurs de Google, il est tout de même possible d’ouvrir la version web mobile du réseau social et de contourner cette restriction.

Quand vous êtes community manager (ou si vous êtes plus sur ordinateur que sur mobile), cela peut faire gagner du temps de poster sur Instagram depuis un ordinateur au lieu d’utiliser un mobile. Mais malheureusement, Instagram ne permet pas officiellement de publier depuis un laptop.

Cependant, depuis que le réseau social de partage de photos de vidéos a lancé sa version web mobile, il est tout de même possible de contourner cette règle. Dans l’un de mes tutos, j’avais d’ailleurs publié un article qui permet, en utilisant une extension, de faire croire aux serveurs d’Instagram qu’on se connecte depuis un smartphone, et d’accéder aux fonctionnalités qui ne sont normalement pas disponible sur les ordinateurs (comme poster des photos).

Aujourd’hui, je partage une astuce encore plus simple (et plus pratique) pour poster sur Instagram depuis un laptop avec Google Chrome.

Tout d’abord, vous devez ouvrir Instagram et vous connecter. Ensuite, vous devez ouvrir les outils de développeurs en appuyant sur Ctrl + Shift + I. Puis, appuyez sur Ctrl + Shift + M pour passer en mode mobile. Et enfin, il ne vous reste plus qu’à actualiser la page. L’interface d’Instagram passera de la version PC à la version web mobile du réseau social, ce qui permet de poster sur le réseau social. Et par rapport à l’affichage avec l’astuce que j’avais présenté dans mon tuto, celui-ci est un peu plus ergonomique.