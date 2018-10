Cette fonctionnalité de Chrome vous rendra encore plus accro à YouTube et Netflix

Cela fait un moment que YouTube teste une fonctionnalité picture-in-picture sur la version web de sa plateforme. Comme sur mobile, celle-ci permet de réduire une vidéo sur un petit lecteur flottant, afin que l’utilisateur puisse continuer à regarder la vidéo tout en lisant les commentaires, ou en travaillant sur une autre application.

La fonctionnalité pensée pour le binge-watching ?

Récemment, cette fonctionnalité a été déployée par YouTube. Pour tester celle-ci, il suffit de faire un double-clic droit sur une vidéo en lecture, puis de cliquer sur « Mode PIP » (récemment, nous avons évoqué une fonctionnalité similaire).

Et la bonne nouvelle, c’est le PIP devrait également débarquer sur d’autres sites de streaming.

En effet, la fonctionnalité picture-in-picture n’est pas seulement disponible sur YouTube, mais est également activée par défaut sur les versions Linux, Mac et Windows et Mac du navigateur Google Chrome. Et elle arrivera aussi sur les versions Android et Chrome OS du navigateur.

Néanmoins, pour qu’un site web puisse bénéficier de cette fonctionnalité, celle-ci devra être activée par les développeurs.

D’après les explications de François Beaufort, Chromium Evangelist, cette fonctionnalité vous permet de « regarder des vidéos dans une fenêtre flottante (toujours au-dessus des autres fenêtres) afin de pouvoir garder un œil sur ce que vous regardez tout en interagissant avec d’autres sites ou applications ». Donc, même si vous sortez de Chrome, le lecteur flottant ne disparaît pas. Et vous pouvez modifier l’emplacement ainsi que la taille du lecteur.

D’autre part, si votre service de streaming préféré n’a pas encore activé cette fonctionnalité de Google Chrome, vous pouvez installer une extension proposée par François Beaufort pour en profiter quand même (j’ai testé sur Netflix et ça marche !!!!!!)