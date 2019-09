Cette fonctionnalité vous permet d’éviter les nourrissons dans l’avion

Beaucoup de voyageurs pourront témoigner de cette situation très désagréable : prendre l’avion et avoir son siège à quelques mètres d’un nourrisson qui pleure pendant toute la durée du vol. Évidemment, il faudrait être tolérant, cependant à force cette situation peut vraiment devenir pénible, surtout sur une long-courrier.

Japan Airlines se montre attentif à l’égard de ces clients, puisque la compagnie a décidé de se pencher sur cette problématique. En effet, Japan Airlines vient de présenter un nouvel outil qui permet d’esquiver les nourrissons lorsque vous achetez vos billets d’avion.

Sur le site de la compagnie aérienne, on peut lire que « les passagers voyageant avec des enfants âgés de 8 jours à 2 ans qui choisissent leur siège sur le site web de JAL auront une icône représentant un enfant sur leurs sièges sur l’écran de sélection des sièges ».

Sur Twitter, cette annonce a été accueillie très positivement, plusieurs voyageurs ont montré leur admiration envers cette décision, tout en remerciant chaleureusement la compagnie asiatique.

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.

Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD

— Rahat Ahmed (@dequinix) September 24, 2019