Cette IA de Google peut transformer vos photos en œuvre d’art

Et si une banale photo de votre salle à manger se transformait en une peinture de la Renaissance ? Google vient de présenter Art Transfer, une fonctionnalité de son application Arts & Culture. Elle permet de transformer vos propres images en œuvres d’art.

En clair, vous pouvez par exemple prendre une photo d’un paysage, de votre jardin ou de votre animal de compagnie et découvrir à quoi cela ressemblerait dans un tableau de peintre célèbre comme Vincent Van Gogh ou Léonard de Vinci.

Have you played with @googlearts new #ArtTransfer feature yet? Take it select a photo in the app and you can apply a bunch of different famous artist styles to it. Here's #Bennaissance as painted by Edvard Munch. pic.twitter.com/A9IFwGcEuY

— Corrie Davidson (@CorrieDavidson) April 2, 2020