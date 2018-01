L’application Google Arts & Culture a suscité un grand intérêt auprès des internautes suite à l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité.

Disponible depuis 2016, l’application de la firme américaine est restée assez discrète jusqu’à la semaine dernière, date à laquelle Google a proposé une mise à jour. Depuis, il est possible de faire matcher son visage avec celui d’un tableau célèbre. Avec « Is your portrait in a museum ? », les utilisateurs n’ont qu’à prendre un selfie pour que le service aille parcourir sa base de données et dénicher le tableau le plus ressemblant possible. Pour fonctionner, Arts & Culture exploite un logiciel de reconnaissance faciale couplé à une intelligence artificielle. L’app affiche ensuite le selfie à coté du tableau en question ainsi que le pourcentage de ressemblance entre vous et la peinture.

Hey this one ain’t so bad. pic.twitter.com/er0FxZNVO8 — Kumail Nanjiani (@kumailn) January 13, 2018

Si la dernière mise à jour plait beaucoup, Arts & Culture propose aussi beaucoup d’autres fonctionnalités. Il est possible de faire des visites virtuelles de musées du monde entier, mais aussi d’obtenir un tas d’informations sur les oeuvres tout en les observant minutieusement.

Google Arts restreint dans certains états

Disponible sur iOS et Android, l’application est disponible aux Etats-Unis à l’exception de deux territoires, l’Illinois et le Texas. Comme le souligne le Chicago Tribune, les deux états ont des lois bien spécifiques contre l’utilisation des données biométriques, ce qui inclut la reconnaissance faciale. Pour cette même raison, il se pourrait que la fonctionnalité soit restreinte si elle venait à être déployée jusqu’à l’Union Européenne.

Selon Google, l’app a remporté un tel succès qu’elle a été téléchargée plus de 5 millions de fois. En tout cas, il est certain que l’application Arts & Culture a le mérite de susciter la curiosité des internautes. Un bon moyen de populariser l’art et la culture auprès d’un plus grand nombre.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la firme américaine s’intéresse à un tel secteur puisqu’elle avait déjà proposé une expérience s’appuyant sur la réalité virtuelle et dédiée aux Arts de la Scène.

