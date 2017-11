Cette IA génère automatiquement des hashtags pour vos photos sur Instagram

A défaut de complètement automatiser la publication des images sur Instagram, vous pouvez au moins générer automatiquement les hashtags.

Instagram a toujours été un réseau social intéressant. Mais avec les 800 millions d’utilisateurs mensuels (et 500 millions d’utilisateurs journaliers) qu’il compte, l’application de partage de photos et de vidéos l’est encore plus aujourd’hui pour ceux qui veulent de la visibilité grâce aux réseaux sociaux.

L’ennui avec Instagram, c’est que l’application ne permet jusqu’à maintenant pas de poster automatiquement (de programmer les publications) comme on le fait sur Facebook ou Twitter. L’autre souci, c’est que les hashtags sont très importants pour se faire découvrir sur Instagram. Et rédiger la liste des hashtags pour une image peut faire perdre beaucoup de temps.

Cependant, si vous voulez que cela se fasse automatiquement, il y a déjà un outil qui propose ce service gratuitement. Le site web Pohoterloo propose en effet une fonctionnalité appelée « Automatic Keywords and Instagram Tags » qui, comme le nom l’indique, trouve automatiquement des mots-clés pour l’indexation des images à poster sur Instagram.

L’utilisation est très simple. Tout d’abord, vous devez aller sur ce lien. Puis, glissez la photo pour laquelle vous voulez que les hashtags soient générés automatiquement.

Une fois la photo uploadée, il ne vous reste plus qu’à régler le nombre de hashtags et la popularité de ceux-ci, sur la colonne de droite. Comme l’explique le site web, vous pouvez mettre le critère de popularité à la valeur maximale pour avoir les hastags les plus utilisé sur Instagram. Mais l’inconvénient avec ces hahstags, c’est qu’il est plus difficile de faire partie des meilleures publications.

Une fois la liste créée, il ne vous reste plus qu’à corriger. Bien que la plupart des hashtags proposés par le site pour mon expérience étaient corrects, j’ai quand même dû en supprimer quelques-uns (qui sont automatiquement replacés). Par exemple, l’IA a jugé que l’hashtag #Water était pertinent pour ma photo alors qu’il n’y avait d’eau nulle part sur celle-ci (peut-être à cause de la couler du ciel).

Ensuite, on peut transférer la liste des hashtags sur son smartphone (en utilisant une application comme Pushbullet par exemple). Sinon, vous pouvez également publier des photos sur Instagram depuis un navigateur web en utilisant cette petite astuce.

(Via PetaPixel)