Cette IA permet de simuler des discussions avec de grands penseurs de l’humanité

Que feriez-vous si vous aviez l’occasion de discuter avec de grands auteurs, scientifiques et penseurs qui ne sont plus de ce monde ? Cette question très étrange en apparence, trouve tout son sens lorsque l’on se penche sur le projet actuellement mené par le romancier touche-à-tout Andrew Mayne.

Ce dernier a créé une intelligence artificielle baptisée AI | Writer qui permet d’échanger avec des versions virtuelles de grands penseurs de l’humanité. Pour cela, il a utilisé une API de générateur de texte récemment créée par OpenAI. L’outil est en capacité de déterminer l’objectif du message et l’identité de son destinataire. Il fait ensuite appel à la base de données de l’API sur la personnalité en question afin de déterminer ce qu’il doit répondre.

Comme le rapporte The NextWeb, ces échanges peuvent être grisants. On peut par exemple demander à Marie Curie de nous fournir une leçon rapide sur le rayonnement, des explications à H.G. Wells sur ses romans ou interroger Alfred Hitchcock pour connaître son point de vue sur le film Interstellar.

L’IA est aussi capable de faire parler des personnages fictifs. Sur son compte Twitter, Andrew Mayne donne d’ailleurs un exemple qui ravira les fans de Marvel. Il a adressé un message à Hulk en se faisant passer pour Bruce Banner : « Cher Hulk, pourquoi Hulk frappe-t-il très fort, ton ami, Banner ». La réponse est assez claire : « Cher Bruce, Hulk aime frapper très fort, Hulk ne sait pas pourquoi. S’il te plaît, aide moi. Ton ami, Hulk. »

On aurait bien envie d’essayer AI | Writer, mais celui-ci n’est pas encore accessible au public. Pour les personnes intéressées, il est d’ores et déjà possible de donner son adresse e-mail afin d’être tenu au courant. Ce n’est d’ailleurs par la première fois qu’une IA sert à rendre hommage à des personnalités disparues. Nous vous parlions notamment récemment de Timecraft, cet outil du MIT qui est capable de reproduire très fidèlement les styles de peintres comme Van Gogh ou Monet.