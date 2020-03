Cette IA serait capable de mieux prédire les séismes que ne le font les humains

Les séismes de forte magnitude peuvent très vite s’avérer catastrophiques. De nombreux pays en ont payé le prix ces dernières années. En 2008, ce fut notamment le cas en Chine où un tremblement de terre survenu dans la région montagneuse du Sichuan a coûté la vie de près de 90 000 personnes.

Le problème de ces catastrophes est qu’elles ne sont que très difficilement prévisibles. L’Empire du Milieu veut justement changer cela en misant sur l’intelligence artificielle. Pour ce faire, l’Université des sciences et technologies de Chine et la China Earthquake Administration ont développé un système capable de prédire les tremblements de terre peu de temps avant qu’ils ne surviennent.

Mieux prévenir pour sauver des vies

L’IA base son analyse sur de très vastes volumes de données sismiques et serait en mesure de les prédire de manière automatique. L’outil est actuellement testé dans les provinces du Sichuan et du Yunnan situées dans le sud-ouest du pays. Il semble très prometteur selon le South China Morning Post. Le système aurait en effet été capable de prédire de manière plus efficace les séismes que ne le font les humains sur un total de 446 tremblements de terre.

Il reste encore du travail, mais si cette réussite se confirme, la Chine pourrait utiliser cet outil dans le reste du pays. Le système pourrait même s’exporter puisque les scientifiques échangent régulièrement avec leurs homologues du Mexique, de la Turquie et du Japon, trois états durement touchés par ces catastrophes naturelles au cours de ces dernières années.

Il faudra suivre avec attention la suite du développement de l’IA mais cela marquerait clairement un bon en avant dans ce domaine. La prévision des tremblements de terre nécessite aujourd’hui des calculs très complexes et les grandes catastrophes sont très difficiles à prévoir. Une meilleure anticipation pourrait donc permettre de sauver de nombreuses vies.

Ce n’est en tout cas pas la première fois que la technologie est utilisée pour tenter de prédire les séismes. Comme le rappelaient nos confrères de France 3, la NASA recourt à des prises de vue aériennes pour repérer les signes annonciateurs des tremblements de terre.