Cette nouvelle plateforme de diffusion en direct veut faire de l’ombre à Twitch

Le marché du streaming de jeux vidéos en ligne aiguise les convoitises. En août dernier, l’arrivée du streameur Ninja sur Mixer, la plateforme de Microsoft, a dopé son audience. Avec ce recrutement, le site espère bien se faire un nom et fidéliser les nouveaux spectateurs. Twitch, qui domine outrageusement la concurrence, peut aussi s’inquiéter du nouveau service de streaming Caffeine.

Le rappeur Offset va animer une émission sur Caffeine

L’entrepreneur Ben Keighran, et une équipe d’anciens de chez Apple dont il est lui même issu, ont déjà levé 146 millions de dollars depuis 2016 pour créer cette nouvelle plateforme. Elle se distingue de Twitch par deux aspects principaux. Il n’y aura aucune publicité sur Caffeine, le site a en effet opté pour un modèle économique basé sur les dons aux streameurs. Les délais de diffusion devraient quant à eux être quasi inexistants alors que l’écart avec le direct se situe autour de deux secondes pour Twitch.

Mais comme pour Mixer, Ben Keighran mise aussi sur le recrutement de stars afin d’attirer de nouveaux spectateurs. « La communauté entière de Twitch est construite autour de 50 joueurs hardcore. Caffeine commence à partir de zéro, nous nous situons à l’intersection du jeu, du sport et du divertissement », souligne-t-il. Caffeine a pour l’heure signé un partenariat avec le rappeur Offset, autant connu pour son œuvre artistique que pour être le mari de Cardi B.

Depuis la semaine dernière, la chanteur a commencé ses sessions de streaming destinées au grand public. Il proposera par ailleurs une émission bi-mensuelle dans laquelle, il recevra des célébrités américaines avec de nombreux happenings et un ton décalé en perspective. Reste à voir comment les spectateurs adhéreront à cette nouvelle plateforme. Il sera forcément difficile de venir déloger Twitch et ses 15 millions d’utilisateurs de sa position de leader. Observant l’émergence de cette nouvelle concurrence, la plateforme préfère pour l’instant la jouer profil bas et n’a fait aucun commentaire sur Caffeine.

Pour l’heure, il est possible d’accéder à ce nouveau service en version beta avant un lancement officiel prévu en toute fin d’année.