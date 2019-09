Cette option cachée d’iOS 13 pourrait faire économiser beaucoup de batterie à votre iPhone

La question revient de façon récurrente : pourquoi les fabricants de smartphones ne proposent-ils pas un dispositif qui permette de limiter la recharge des batteries à un certain pourcentage ? On sait que recharger systématiquement les batteries d’un appareil électrique à 100% finit par les abîmer et dégrader rapidement leurs performance, et par voie de conséquence, leur autonomie.

Ce système existe par exemple dans de nombreuses voitures électriques. Sur une Tesla il est possible de choisir le niveau de charge que l’on souhaite, dans une plage comprise entre 50 et 100%. Pour une utilisation quotidienne, il est recommandé de limiter les recharges à 80%, et de n’utiliser la charge complète à 100% que lors d’un voyage au long cours nécessitant une autonomie maximale.

Gérer sa batterie (presque) comme sur une Tesla

Rien de tel jusqu’à présent sur l’iPhone. Mais Apple semble s’être penché sur la question à sa façon, et a introduit avec iOS 13 une petite fonctionnalité qui ressemble un peu à celle des voitures électriques. Celle-ci est cependant abordée différemment puisqu’elle n’est pas gérée manuellement par l’utilisateur mais à l’aide d’un algorithme que l’on peut activer ou pas (la fonction est activée par défaut). Selon Apple, elle contribue à ralentir l’usure de la batterie en réduisant le temps pendant lequel votre iPhone est chargé à plein. Ce petit programme observe et apprend de vos usages et habitudes de recharge, et limite par défaut la recharge à 80% en attendant de voir si vous avez besoin de plus de batterie. Ainsi la batterie est préservée dans les cas où vous n’avez pas besoin de plus de charge, ce qui sera favorable à une meilleure longévité.

Cette fonctionnalité est un peu masquée dans les menus. Pour y accéder, il faut aller dans Réglages > Batterie > État de la batterie, puis en bas de l’écran Recharge optimisée de la batterie.

On sait que l’autonomie – mais aussi la durée de vie – des batteries de l’iPhone est un problème ancien qui gâche la vie de nombre d’utilisateurs intensifs, a fortiori dans un cadre professionnel, et que nombre de smartphones Android font beaucoup mieux dans ce domaine. Apple, qui aborde déjà la question depuis plusieurs années en prodiguant de nombreux conseils, apporte un début de solution avec cette nouvelle fonctionnalité, mais on peut se demander pourquoi la question n’a pas été abordée de façon plus simple et transparente avec un dispositif manuel de limitation des charges.