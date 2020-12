Cette page répertorie les fausses informations qui circulent sur les vaccins en ligne

Petit à petit, la campagne de vaccination contre le covid-19 commence un peu partout dans le monde. Dans le même temps, ce sujet particulièrement clivant, génère un flot de mythes et de désinformation massif. Confronté à ce phénomène, les réseaux sociaux tentent de réagir et ont adapté pour cela leur dispositifs de modération.

Des intoxs sur les vaccins à l’ARNm et Bill Gates

Cela n’empêche pas de nombreux mythes de circuler en ligne. Face à constat, NewsGuard, une startup qui s’est spécialisée dans le fact-checking, vient de publier un rapport qui répertorie les intoxs les plus populaires sur les vaccins contre le covid-19. Pour cela, les analystes ont passé au crible pas moins de 6 000 sites d’actualité.

Douze fausses informations ont ainsi été analysées. Pour chacune d’entre elles, les équipes de Newsguard apportent des éléments factuels qui permettent d’y voir plus clair. Parmi les principales fake news, on retrouve notamment l’idée selon laquelle les vaccins à ARNm développés contre le COVID-19 vont modifier l’ADN humain. Certains affirment aussi que le vaccin contre le COVID-19 s’appuiera sur une technologie de surveillance via des micropuces créée par des travaux de recherche financés par Bill Gates.

NewsGuard est loin d’en être à son coup d’essai puisqu’elle a créé en février dernier, une page dédiée qui répertorie l’ensemble des sites ayant diffusés des fausses nouvelles sur le coronavirus. En ce qui concerne la France, on retrouvait à l’époque des portails tels que Sputnik News ou Wikistrike.

Plus récemment, la startup s’est illustrée en classifiant l’ensemble des sites d’information américains qui ont publié de la désinformation sur le vote, les élections, et le dépouillement. Elle propose par ailleurs une extension de navigateur qui permet d’en savoir plus sur la qualité d’une information consultée. On peut par exemple voir si cette dernière est sourcée, vérifiée et quelle est la ligne éditoriale du média.